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【Sammi2.0】IG紅人汪明荃再掀潮流　阿姐模仿鄭秀文引明星玩爆汗接龍

娛樂 11:45 2020/05/08

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熱門 CuMask 母親節 降魔的 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 非常醫生 口罩供應

汪明荃素顏爆汗化身「Sammi2.0」，鄭秀文大讚神似：「好波！」

鄭秀文（Sammi）經常在instagram分享運動爆汗短片，緊貼潮流活用社交平台的Liza姐汪明荃昨日化身「Sammi2.0」同樣玩爆汗，引來網民極大迴響。事後Sammi拍片大讚Liza姐跟她非常神似，指對方在眼角的墨跟她一模一樣，Liza姐搞笑回應：「我粒墨是老人斑呀。」

擁有超Fit身材的Sammi，經常在instagram分享做完運動爆汗的狀況。而非常緊貼潮流的Liza姐，昨日做完運動後，在instagram模仿Sammi，分享一段爆汗的自拍影片，更自稱是「Sammi2.0」。

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Liza姐昨日上載影片後馬上在網上瘋傳。（instagram圖片）

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Liza姐化身Sammmi 2.0

一臉汗珠的Liza姐對著鏡頭謂：「我係邊個？我今日係Sammmi 2.0呀！呼哈、呼哈，睇啲汗幾勁！加油！Sammi two！加油！嘻嘻嘻！」

除了Sammi本人，圈中大批藝人如胡定欣、李施嬅、蕭正楠等人留言勁讚，森美搞笑地指自己是「Sammy3」。

而張敬軒則指：「阿姐勁識玩social media（社交媒體），咁樣我哋點追吖！」

Sammi經常分享運動後爆汗照片。（instagram圖片）

Sammi大讚阿姐

事後Sammi亦有轉貼Liza姐的影片，並指多謝Liza姐的另類鼓勵、自己已收到對方的愛。

直到晚上時份，Sammi在食飯期間有感而發，發文謂：「Who 霞 Who 霞。加上Liza姐幽幽的粵曲腔，簡直是完美的演繹！Liza姐，好波！」並拍影片分享。

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Sammi笑問Liza姐眼角的墨是真是假。（instagram圖片）

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在片段中Sammi問到：「你呢度粒墨係咪堅嫁？你呢度粒墨同我爆汗點個上去個粒墨真係一模一樣，真係好勁。」及後Sammi又溫馨提示Liza姐：「下次爆汗記得搽唇膏，我好鐘意爆汗搽唇膏同埋唔畫眼眉，你都不妨再試下丫，好多謝你呀，你簡直比Sammi更Sammi！」

又笑指Liza姐的模仿中，最精警是那數下「Who 霞」的透氣聲：「好正呀！真係巧神似呢！」

Liza姐曾帶起「手寫Tag」的潮流。（instagram圖片）

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Liza姐立即在Sammi的帖文下逐點回應，她否認那粒墨是畫上去的，更直言：「我粒墨是老人斑呀。既然你果粒係點上去嘅，咁下次做gym就唔好啦，人哋會以為你都有老人斑㗎啦。」

素顏卓韻芝亦有加入模仿。（instagram圖片）

她又澄清指自己的眉毛是真的，不是畫上去，而沒想到會引來網絡極大迴響的阿姐謂：「呢條片放上ig，只是想娛樂大家啫，冇諗過有咁大feedback、多謝大家咁俾面！最緊要開心！」

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周柏豪建議玩運動接龍。（instagram圖片）

此外，Sammi的好友卓韻芝亦有分享爆汗影片模仿「Sammi2.0」。

不過阿芝在片尾破功：「唔得呀扮唔到！」另外周柏豪亦有拍片模仿「阿姐2.0」，更建議玩運動接龍，繼續標記更多人加入是次爆汗運動，Liza姐亦有留言：「唔係係嗎？玩到咁大？」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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