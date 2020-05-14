【產後調理】沾凍水易寒邪入侵引起關節痛　產後媽媽坐月宜用艾葉生薑洗澡

▲ 產後媽媽可用艾草水加薑皮、桂枝沖涼，勿用生水冷水。（圖片提供︰祖祖媽）

孕婦懷胎要提供營養予嬰兒，產後是身體最虛弱時間，在中國傳統上，坐月是身體大調整，有指若果坐月不好會影響健康，日後有機會易脾虛、頭暈頭痛、筋骨關節痛，出現不同的痛症等。產後媽媽注意飲食之外，日常亦要注意一些宜忌，包括不宜用未經煮沸的凍水沖涼、洗頭及洗手。

產後媽媽不宜沾凍水，「祖祖媽月子私房菜」負責人Jan表示因為產後皮膚上的毛孔和骨縫都會張開，身體血氣兩虛， 如果用生水冷水沖涼就會容易受風寒入侵體內，加上不小心吹風遇到冷氣就更麻煩了，產後身體筋骨比較鬆弛，如風寒滯留於肌肉及關節中，氣血凝滯，就會很容易出現痠痛現象。

艾葉具祛濕疏風止癢殺菌功效

坐月時要改為使用煮沸過的水，又稱為「熟水」，助減低寒氣。Jan指出產後媽媽用艾草水沖涼功效多。艾葉是一種天然祛濕疏風止癢殺菌的植物，有理氣血、逐寒濕止痛之效，如果筋骨痠痛更可以舒筋活血，促進筋骨關節周圍血液循環代謝。具殺菌消毒功效的艾葉可預防產婦因體弱而生病。

加上桂枝及薑皮

艾葉加上桂枝及薑皮，防風功效會更好。桂枝可調節血液循環、抗菌抗炎止痛；薑皮可散寒活血及防風，更可以發汗祛風。沖涼時候使用它們，不會那麼容易因身子虛弱受寒入侵。

坊間更有言產婦分娩後完全不可沾任何水，不可以沖涼洗頭，TOPick曾訪問註冊中醫師譚莉英，指出產後媽媽保持衞生是必須的。孕婦產後出汗多，易有細菌，若哺乳埋身餵BB，BB都不會舒服，只要沖涼的水溫恰當，沖完立即抹乾身，洗頭後用風筒吹乾頭髮，就不會攝風了。譚中醫提醒坐月婦女不宜吹冷氣，保持室內通爽已可以。

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記者︰顏紫燕