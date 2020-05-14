【男人最痛】45歲萬人迷碧咸驚現脫髮危機　中醫推薦6款護髮食物【內附完整清單】

▲ 萬人迷碧咸現驚現脫髮危機。

本月2日剛渡過45歲生日的英國球星碧咸（David Beckham），一向是不少女性心目中的男神。碧咸多年來嘗試過多種髮型，其中all back油頭造型更是經典！不過，近日有外國傳媒拍到他開始出現禿頭危機，頭頂髮量稀疏！

與女兒出門 髮量稀疏成焦點

為了防疫，碧咸一家大細一起住進英國鄉村Burford的郊區別墅內，上週六（9日）他被外國傳媒拍到開著綠色的名車Land Rover Series 1，載著8歲女兒Harper現身購物。他當天穿上紅色上衣短褲，打扮休閒。

▲ 碧咸今年2月去看球隊練習時，髮量仍然正常。（圖片來源：AFP）

狗仔隊踢爆他沒有扣好安全帶之餘，他的髮量亦成為焦點。以往他都會將頭髮all back，甚至曾有一段時間留長頭髮，但近日被拍到的照片髮量稀疏，頭皮清晰可見。

以往曾被傳植髮

英國新冠肺炎疫情於3月時非常嚴重，他為了留家抗疫容易打理造型，直接將頭髮剃成了小平頭，之後在Instagram上分享照片時通常都會戴上帽子。

▲ 今年3月，他就將頭髮剷走。（圖片來源：Instagram @davidbeckham）

其實碧咸在2018年曾被爆出進行植髮，有一段時間經常戴上帽子，當時發言人說是隱私問題拒絕回應。他在2012年受訪時曾表示不會考慮接受植髮，更指：

如果我開始出現禿頭的跡象，我會把頭髮剃光。

中醫推薦6款護髮食物

TOPick曾訪問註冊中醫師邱宇鋒，他指出，中醫有以形補形之說，並列出6樣護髮食物：

黑芝麻

味甘、性平，有滋補肝腎、養血、潤腸作用，可改善白髮、頭皮乾燥問題。營養學角度它含維他命E、蛋白質及鈣，可改善髮質、滋潤頭皮。

胡蘿蔔

性涼味甘，功效潤肺生津、養肝明目，營養學角度它含維他命A，可促進皮脂形成，有助頭皮健康。

黑豆

中醫認為黑豆色黑入腎，有補肝腎、烏鬚髮的功效。從營養學角度黑豆含鐵、鋅、銅、鈣等元素，對黑色素代謝有幫助，有助改善白髮、脫髮問題。

菠菜

《中華本草》 記載菠菜性平味甘，歸肝、胃經，有養血潤燥功效，有改善血虛脫髮、改善髮質脆弱作用。從營養學上菠菜含豐富的維他命a及鐵質，維他命A可滋養頭皮，鐵質能為頭髮提供養份加快生長，據研究顯示其中一種脫髮原因是缺乏鐵質，所以補充鐵質有助改善脫髮。

核桃

中醫認為核桃性溫，味甘，有補腎固精、強腰膝、潤腸通便功效，其補腎作用有助養髮育髮。從營養學角度核桃有豐富的鋅，有助減少頭髮開叉脫落。

牛奶

牛乳性平、味甘， 歸心、肺、胃經，有補虛損，益肺胃的作用，對氣血不足者可補益氣血。在營養學角度牛奶含豐富蛋白質及鈣質，適量飲用有助維持頭髮的強度和韌性，但脾胃虛弱，或對奶製品有過敏者忌用。

【冬日護髮】防止頭髮毛躁打結斷髮 日本雜誌《LDK》教8大洗頭護髮秘訣

【頭髮護理】食辛辣煎炸物壓力大刺激頭油分泌 皮膚科醫生教用微酸性洗頭水洗頭

【凍齡老人】從不染髮98歲嫲嫲頭髮濃密烏黑 孫仔公開長壽秘訣【內附凍齡餐單】

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣