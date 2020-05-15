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【天后減肥法】梁漢文7日減6磅　全靠跟鄭秀文「極速縮水」餐單【有片】

娛樂 16:55 2020/05/15

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熱門 消委會 CuMask 十八年後的終極告白 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 口罩供應

梁漢文拍片實測鄭秀文縮水減肥湯，成效顯著。

歌手梁漢文準備在今年年尾舉行演唱會，近日梁漢文在個人YouTube頻道分享一條減肥實測片，連續7天食鄭秀文推介的「縮水減肥雜菜湯」，結果成功在一星期內由155磅減至149.4磅。

梁漢文在影片中指，疫情期間少做運動及不能到健身室，肥了10磅，故邀請鄭秀文（Sammi）分享減肥餐單。而Sammi就笑指推介一款「唔健康的餐單」，即連食7日雜菜湯，減去身體多餘的水份，只要一星期便可見成效。

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鄭秀文推介的縮水雜菜湯。（影片截圖）

梁漢文另分享雜菜湯所需材料：6個大洋蔥（或9個普通大小的洋蔥）、4至6個蕃茄、1個大椰菜、3個青椒，及1棵芹菜，配料：適量鹽、胡椒及芫茜。

製法：

1.    先將所有菜切小塊。

2.    加上大半煲水，大火煮15分鐘。

3.    再用慢火煮約45至60分鐘，至雜菜軟熟為止。

（如用真空煲，大火煮滾後，放進真空煲一小時便可）

而食用方法則為任何時間，只要肚餓便可進食。另外，頭6日完全不可進食澱粉。

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梁漢文成功在一星期內由155磅減至149.4磅。（影片截圖）

以下為梁漢文所用的7日極速縮水大法餐單：

第1天：全日雜菜湯，可飲用不含糖茶或咖啡，水。（如忍受不了可食除提子、西瓜、香蕉以外的少量生果）

第2天：雜菜湯、生或熟的綠色蔬菜，不可吃豆類或粟米。（如非常肚餓，晚餐可吃一個焗薯仔，但不可吃生果）

第3天：混合第1及2天，吃生果、雜菜湯及蔬菜，但不能吃薯仔。

第4天：最多可吃8隻香蕉、飲脫脂奶及雜菜湯。

第5天：10至12安士牛肉（雞或豬）、6至8隻新鮮蕃茄、飲6至8杯水，至少一餐雜菜湯。

第6天：肉類、綠色蔬菜，至少一餐雜菜湯。

第7天：紅米、無糖份菜汁或果汁，至少一餐雜菜湯。

梁漢文又提醒餐單並非適合所有人士，故在嘗試前，最好視乎身體狀況，如患有慢性疾病，或其他疾病的人士，建議先咨詢醫生意見。

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Sammi一向減肥有道，身材纖瘦。（Instagram圖片）

Sammi一向減肥有道，身材纖瘦，除勤做運動外，也很注意日常飲食。她早前亦分享「紫薯減肥法」。

她指先將紫薯蒸熟後放在雪櫃的普通格一晚，翌日晚上再蒸熱它，因紫薯變凍後會產生抗性澱粉，吃進體內不易被吸收，令身體吸收的卡路里減少，達減肥效果。

她又教導分辨柴薯及紫蕃薯，紫蕃薯較紫薯高卡路里，也比熟薯甜，不過價格上，紫蕃薯則比紫薯便宜很多。

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撰文 : TOPick 柴犬出動

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