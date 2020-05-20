  • 27°C
香港時間 : 2020520日 (週三) 19:46
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 自助餐優惠 兒童健康 CuMask 降魔的 飛虎之雷霆極戰 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 消委會
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【坐月神隊友】廚神媽媽烹調坐月菜式　每天鑽研營養餐助產後愛女調理身體

親子 18:44 2020/05/20

分享：

熱門 自助餐優惠 兒童健康 CuMask 降魔的 飛虎之雷霆極戰 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 消委會

兩孩靚港媽在坐月時，媽媽為她鑽研烹調美味又富營養的月子餐。

產後媽媽忙著照顧初生嬰兒，未必有時間照顧好自己，可是中國傳統上，產後宜坐月調理身體，在飲食及生活習慣有多項注意事。有產後婦女會聘請陪月員，又或找媽媽奶奶幫忙。有本港美妝KOL誕下兒子，坐月期間找媽媽幫手。媽媽化身廚神烹調月子餐予女兒，並將月子餐相片在網上開心分享，很多網民大讚及求食譜。

前美容雜誌編輯、現時是美妝KOL的Suifi Leung是兩孩媽媽，她於4月誕下次子，坐月時找來媽媽幫手。婆婆忙著照顧孫兒之外，更天天研究月子餐予女兒，她經常將有關菜式放上facebook群組「今晚煮乜好」分享，獲網民大讚，成為「神隊友」。

孫仔12朝，搬去女女屋企，天天研究坐月子的營養餐幫佢調理。

網民大讚媲美專業陪月員

很多煮食谷網民表示產後女兒好幸福，大讚媽咪好會煮、比月嫂更好等等，更有網民「跪求」食譜。

今天（20日）Suifi於facebook專頁「SuifiLeung - Jordi Mama」發帖大讚媽媽，並分享在坐月期間的餐單食譜。

媽咪真的很會煮！而且知道我嘴饞，還經常研究不同食材給我，她也很努力，有筆記本每天記錄煮了甚麼新菜譜、怎麼改良，每餐都問我們意見……絕對是101分。

坐月雞食譜分享

媽媽經常烹調雞的菜式予坐月女兒。Suifi分享了當中4款食譜，包括黃酒雞、麻油雞、響螺椰子煲雞湯及三杯杏鮑菇雞。

黃酒雞

材料：1隻走地芝麻雞（洗乾淨切件，隔水備用，之後再用鹽醃製十幾分鐘，肉質會更嫩滑）、3碗黃酒、3湯匙黑芝麻油、1碗水、1碗切片薑、1塊片糖、30粒杞子、10粒去核紅棗、2個白背木耳（浸泡後切塊）、半茶匙鹽

Suifi表示黃酒雞非常好味，老公也跟她爭著吃。（圖片提供︰Suifi Leung）

做法：
1 冷鍋放黑芝麻油、薑片，放下炒至微乾，再炒雞至變白色。
2 加入3碗黃酒，兜炒放下所有已備好材料。
3 加上一碗水，小火炆20分鐘便可食用。

貼士︰不用坐月皆可食用，改用花雕酒也可。

有關圖片及內容獲「SuifiLeung - Jordi Mama」授權刊登

想知道另外3款雞菜式食譜及中醫解說，即睇【下一頁

其他有關坐月的報道︰

【坐月食療】產婦坐月不宜飲開水　改飲炒米茶助增強體質補充營養

【產後調理】沾凍水易寒邪入侵引起關節痛　產後媽媽坐月宜用艾葉生薑洗澡

【坐月須知】陪月員分享坐月8大宜忌與湯水食譜　像調解員拆解婆媳爭拗

TOPick 推出【停課不停學】小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度 立即免費下載: bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯︰顏紫燕

生育 產後調理 家庭關係 食譜 菜式 網絡熱話 陪月員 美妝 美容 KOL

最高瀏覽

【銅芯抗疫口罩】市民陸續收到CuMask　有網民發現口罩內部夾層有發霉黑點
18:25 2020/05/19
【銅芯抗疫口罩】市民陸續收到CuMask　有網民發現口罩內部夾層有發霉黑點
【明星沽樓】梁朝偉地舖被強拍料蝕錢離場　劉嘉玲賣樓賺500萬買家為陳子聰
18:16 2020/05/19
【明星沽樓】梁朝偉地舖被強拍料蝕錢離場　劉嘉玲賣樓賺500萬買家為陳子聰
【捕獲天王】郭富城超市買橙被「野生捕獲」　興奮大媽與無奈城城相映成趣
今日 10:15
【捕獲天王】郭富城超市買橙被「野生捕獲」　興奮大媽與無奈城城相映成趣