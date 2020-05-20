【坐月神隊友】廚神媽媽烹調坐月菜式　每天鑽研營養餐助產後愛女調理身體

▲ 兩孩靚港媽在坐月時，媽媽為她鑽研烹調美味又富營養的月子餐。

產後媽媽忙著照顧初生嬰兒，未必有時間照顧好自己，可是中國傳統上，產後宜坐月調理身體，在飲食及生活習慣有多項注意事。有產後婦女會聘請陪月員，又或找媽媽奶奶幫忙。有本港美妝KOL誕下兒子，坐月期間找媽媽幫手。媽媽化身廚神烹調月子餐予女兒，並將月子餐相片在網上開心分享，很多網民大讚及求食譜。

前美容雜誌編輯、現時是美妝KOL的Suifi Leung是兩孩媽媽，她於4月誕下次子，坐月時找來媽媽幫手。婆婆忙著照顧孫兒之外，更天天研究月子餐予女兒，她經常將有關菜式放上facebook群組「今晚煮乜好」分享，獲網民大讚，成為「神隊友」。

孫仔12朝，搬去女女屋企，天天研究坐月子的營養餐幫佢調理。

網民大讚媲美專業陪月員

很多煮食谷網民表示產後女兒好幸福，大讚媽咪好會煮、比月嫂更好等等，更有網民「跪求」食譜。

今天（20日）Suifi於facebook專頁「SuifiLeung - Jordi Mama」發帖大讚媽媽，並分享在坐月期間的餐單食譜。

媽咪真的很會煮！而且知道我嘴饞，還經常研究不同食材給我，她也很努力，有筆記本每天記錄煮了甚麼新菜譜、怎麼改良，每餐都問我們意見……絕對是101分。

坐月雞食譜分享

媽媽經常烹調雞的菜式予坐月女兒。Suifi分享了當中4款食譜，包括黃酒雞、麻油雞、響螺椰子煲雞湯及三杯杏鮑菇雞。

黃酒雞

材料：1隻走地芝麻雞（洗乾淨切件，隔水備用，之後再用鹽醃製十幾分鐘，肉質會更嫩滑）、3碗黃酒、3湯匙黑芝麻油、1碗水、1碗切片薑、1塊片糖、30粒杞子、10粒去核紅棗、2個白背木耳（浸泡後切塊）、半茶匙鹽

▲ Suifi表示黃酒雞非常好味，老公也跟她爭著吃。（圖片提供︰Suifi Leung）

做法：

1 冷鍋放黑芝麻油、薑片，放下炒至微乾，再炒雞至變白色。

2 加入3碗黃酒，兜炒放下所有已備好材料。

3 加上一碗水，小火炆20分鐘便可食用。

貼士︰不用坐月皆可食用，改用花雕酒也可。

有關圖片及內容獲「SuifiLeung - Jordi Mama」授權刊登

想知道另外3款雞菜式食譜及中醫解說，即睇【下一頁】

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責任編輯︰顏紫燕