【咖啡因陷阱】26歲女子攝取過多咖啡因　致中毒呼吸困難險死　

▲ 26歲女子攝取過多咖啡因，致中毒呼吸困難險死。

為了醒腦提神，不少人會選擇飲含咖啡因的飲品，例如咖啡、能量飲料等。不過，攝取過量咖啡因，會對身體造成極大負荷。英國一名女子就因服用咖啡因粉，導致呼吸困難，需被送到ICU插喉治療。

根據外媒報道，《英國醫學期刊》（British Medical Journal，BMJ）近日刊登了一宗案例，英國倫敦一名26歲女子服用了約20克咖啡因粉末（2 heaped teaspoons），相當於喝下50至60杯的咖啡，3小時後出現心悸、出汗、呼吸困難等症狀。

女子被送到醫院時，醫生發現她心跳加快、血壓過低、呼吸急促並有嘔吐的情況，並且出現代謝性酸中毒及呼吸性酸中毒的併發症。她接受抽血檢查後發現，血液中的咖啡因濃度高達147.1 mg/L，而一般來說，濃度達80 mg/L已經可致命。

醫生最初為她補充電解質以治療代謝性酸中毒，但病情持續，最終將其送入深切治療部（ICU），需要插喉並服用藥物治療。幸好經過一周的治療後，女子成功逃出鬼門關。

根據美國食品藥品監督管理局（FDA）建議，成人每天不應攝取多於400毫克咖啡因。咖啡因粉效果強勁，過量服用有致命危機，各地曾出現服用咖啡因粉死亡的案例，因此，在美國、澳洲等地，咖啡因粉被禁止銷售。

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責任編輯：羅嘉欣