  • 30°C
香港時間 : 2020526日 (二) 14:30
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 飛虎之雷霆極戰 劇情預告 停課不停學 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【咖啡因陷阱】26歲女子攝取過多咖啡因　致中毒呼吸困難險死　

食用安全 13:30 2020/05/26

分享：

熱門 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 飛虎之雷霆極戰 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

26歲女子攝取過多咖啡因，致中毒呼吸困難險死。　

為了醒腦提神，不少人會選擇飲含咖啡因的飲品，例如咖啡、能量飲料等。不過，攝取過量咖啡因，會對身體造成極大負荷。英國一名女子就因服用咖啡因粉，導致呼吸困難，需被送到ICU插喉治療。

根據外媒報道，《英國醫學期刊》（British Medical Journal，BMJ）近日刊登了一宗案例，英國倫敦一名26歲女子服用了約20克咖啡因粉末（2 heaped teaspoons），相當於喝下50至60杯的咖啡，3小時後出現心悸、出汗、呼吸困難等症狀。

女子被送到醫院時，醫生發現她心跳加快、血壓過低、呼吸急促並有嘔吐的情況，並且出現代謝性酸中毒及呼吸性酸中毒的併發症。她接受抽血檢查後發現，血液中的咖啡因濃度高達147.1 mg/L，而一般來說，濃度達80 mg/L已經可致命。

醫生最初為她補充電解質以治療代謝性酸中毒，但病情持續，最終將其送入深切治療部（ICU），需要插喉並服用藥物治療。幸好經過一周的治療後，女子成功逃出鬼門關。

根據美國食品藥品監督管理局（FDA）建議，成人每天不應攝取多於400毫克咖啡因。咖啡因粉效果強勁，過量服用有致命危機，各地曾出現服用咖啡因粉死亡的案例，因此，在美國、澳洲等地，咖啡因粉被禁止銷售。

【高糖陷阱】營養師拆解能量飲品成分　咖啡因攝取過多可致心律不正

【超市大搜查】罐裝飲品咖啡因含量比拼　營養師：兒童攝取咖啡因致亢奮暴躁

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：https://bit.ly/2V94aIF

責任編輯：羅嘉欣

健康問題 咖啡 治療

最高瀏覽

【翻版阿嬌】美女嫁有錢工程師辦世紀婚禮　公主式生活不願工作開支龐大1年後離婚
16:29 2020/05/22
【翻版阿嬌】美女嫁有錢工程師辦世紀婚禮　公主式生活不願工作開支龐大1年後離婚
【枉為人母】10歲兒書店公然性侵5歲女童脫內褲　媽媽拒道歉反稱︰她是自願
12:06 2020/05/25
【枉為人母】10歲兒書店公然性侵5歲女童脫內褲　媽媽拒道歉反稱︰她是自願
【著數情報】八達通宣佈將逐步終止日日賞計劃　日日賞錢需在指定日期前兌換
10:51 2020/05/25
【著數情報】八達通宣佈將逐步終止日日賞計劃　日日賞錢需在指定日期前兌換