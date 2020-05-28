港大國際研究發現若溫室氣體不受控　2100年海平面將上升逾1米

▲ 港大有份參與的一項國際研究發現，倘若不控制溫室氣體排放，全球平均海平面至2100年將上升超過1米，在2300年甚至上升超過5米。（資料圖片）

氣候暖化將造成全球風險，人類或被迫放棄沿海城市，包括香港。港大有份參與的一項國際研究發現，倘若不控制溫室氣體排放，全球平均海平面至2100年將上升超過1米，在2300年甚至上升超過5米。研究結果最近在學術期刊《npj Climate and Atmospheric Science》發表。

研究由新加坡南洋理工大學主導，與港大、愛爾蘭梅努斯大學、英國杜倫大學、美國羅文大學及塔夫茨大學，以及德國波茨坦氣候影響研究所的研究員合作研究，在從事海平面變化研究的專家資料庫中，綜合超過100位專家學者，就兩種氣候情景下，全球平均海平面變化作出估算。

智庫倡借鑑7地經驗推動香港基層醫療 設「基層健康管理局」規劃發展

其中一個氣候情景，是將氣候暖化的幅度限制在比前工業時期水平高2ºC。在此情況下，專家預測2100年海平面將上升約0.5 米，到2300年將上升0.5至2米。而另一個氣候情景，在高溫室氣體排放量及暖化提升4.5ºC的情況下，專家預測的增幅較大，至2100年上升0.6至1.3米，到2300年則會上升1.7至5.6米。

主導研究的新加坡南洋理工大學亞洲環境學院教授Benjamin Horton指，更確切地預測海平面上升幅度，有助作出明智的減災決策和應變方案，決策者可能會對不同來源的全球平均海平面預測結果感到混淆，甚至影響他們的決策，認為研究結果反映氣候變化所帶來的風險，以及各國須採取即時行動以保護下一代的未來的迫切性。

中大研究發現基因影響廣東話能力 可透過音樂訓練改善

波茨坦研究所地球系統分析主任Stefan Rahmstorf表示，19世紀末以來海平面僅上升0.2米，已為沿岸帶來經常的水浸及嚴重風暴等不少問題，隨著越來越多主要的冰蓋融化，人類無可避免要承擔海平面以數米計上升的風險，甚至可能被迫要放棄主要的沿海城市。

港大地球科學學系助理教授Nicole Khan則認爲，香港作為其中一個主要沿海城市，很可能會受海平面上升的影響，並指香港和大灣區有相當的人口和基建設施，如果達不到排放目標，香港低窪地帶將容易受到海平面上升和沿岸地區水浸的影響。

教大「遙距實驗室」中學生也可做 疫下一機在手即時進行​​​​​​​

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：徐紹軒