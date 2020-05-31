  • 30°C
香港時間 : 2020531日 (週日) 19:11
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : BNO 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【生命鬥士】患罕見病飽受欺凌被嘲假殘障　「輪椅女生」活得幸福：我很喜歡自己

健康 18:31 2020/05/31

分享：

熱門 BNO 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

台灣一名女大學生患有脊髓肌肉萎縮症（SMA），選擇積極面對人生。

人生只有一次，你會選擇怎樣過？今年19歲、患有脊髓肌肉萎縮症（SMA）的台灣少女雪莉，選擇積極面對人生。雪莉現時是大學生，目標是希望成為社工。由於患病緣故，她自幼活在歧視目光之下，曾被嘲諷是「假殘障」，也試過搭巴士時被司機拒載。然而她沒有自暴自棄，反而大方分享成長經歷，以自身經歷勉勵病友，感動不少網民。

19歲台灣少女雪莉在Facebook專頁「輪椅女孩雪梨」撰文稱，自己是脊髓肌肉萎縮症第三型患者，2歲左右發病，14歲開始坐輪椅，無法自行站立。目前是大學一年級生，與家人分居，住在學校宿舍中學習獨立，同時在崇德文教基金會擔任志工（義工）。

雪莉目前是大學一年級生，未來希望成為社工助人。（授權使用圖片）

疾病讓雪莉的肌肉萎縮、四肢及軀幹逐漸軟弱無力，她坦言，自己曾經很在意別人對她的異樣眼光，小時候試過被同輩欺凌排擠，除了走路姿勢被取笑外，更有人說她是「假殘障」、「跛腳」，一直到她升上高中，才慢慢接受自己的身體狀態，樂觀看待疾病。

除了不愉快的成長經歷外，疾病也為她的生活帶來許多不便。她試過搭巴士時，因為上落車需要司機協助擺放斜坡板，而被一些司機嫌麻煩拒載。出入人潮眾多的場所時，也試過幾次等升降機，等了超過40分鐘以上。

未來希望成為社工助人

生活上有諸多不便，她直言難免會有情緒，但是就覺得人還是要向前看，與其擔心眼前的事情，不如抓緊時間，完成自己想做的事情：

有人說過心理會影響生理狀況，只有堅強看待眼前的事物才能健康快樂的活下去，人生只有一次，要活得快樂有意義取決於自己怎麼做。

談到未來藍圖，她表示疾病令她很難尋找工作機會：「因為我的身體狀況能做到的事實在很少」但她就想成為一位社工師，目前也在做志工，未來也想參與各式各樣的志工活動，幫助他人。

有病友曾問過她，會不會因病而活得很痛苦，她就表示自己很快樂，也很喜歡自己，反而覺得活得挺幸福：

我很快樂，也很喜歡自己，喜歡自己的堅強樂觀，同時有能力讓自己活得快樂，即使不方便，但還是能做自己想做的事情，所以我活得一點也不痛苦，反倒來說是件挺幸福的事情。

更多脊髓肌肉萎縮症報道：

【生命鬥士】跨越6歲壽命大限手術後暴瘦至44磅　罕見病少年：活一天賺一天

全球最貴基因治療藥一劑1600萬元　專治2歲以下嬰兒罕見肌肉萎縮症

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：陳昊淋

罕見病 正能量 網絡熱話 健康問題 義工 社工 歧視 台灣

最高瀏覽

【開心速遞】龔燁求婚成功與水水終成眷屬　張景淳呂慧儀分享Sweet爆求婚照【有片】
16:04 2020/05/30
【開心速遞】龔燁求婚成功與水水終成眷屬　張景淳呂慧儀分享Sweet爆求婚照【有片】
【患難見真情】紐西蘭蜜月自駕遊遇嚴重車禍　妻昏迷後終身殘疾丈夫不離不棄照顧
17:19 2020/05/29
【患難見真情】紐西蘭蜜月自駕遊遇嚴重車禍　妻昏迷後終身殘疾丈夫不離不棄照顧
【明星買樓】由勵德邨到物業投資高手　李麗珍985萬購大埔天鑽頂層單位
20:39 2020/05/29
【明星買樓】由勵德邨到物業投資高手　李麗珍985萬購大埔天鑽頂層單位