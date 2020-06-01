【皇室養生】94歲英女王騎馬近照公開　皇室御用醫生分享長壽餐單

▲ 皇室御用醫生分享英女王的長壽餐單。

因疫情緣故，94歲英國女王伊莉莎白二世自3月起暫居溫莎城堡。今日（1日）英國王室在twitter公開英女王上周末在公園騎馬的近照，這也是英女王自疫情以來首度於公眾場合露面。英女王到底如何保持強健體魂？皇室御用醫生Mosaraf Ali曾公開英女王的餐單，大家大妨跟隨其健康長壽的秘訣！

綜合外媒報道，英女王一直以來也熱愛騎馬。英國王室今日在twitter公開英女王上周末在溫莎公園（Windsor Home Park）騎馬的相片，那是一隻14歲的費爾小型馬。另外，又指英女王酷愛騎馬及賽馬活動，並貼出她年輕時騎馬照片，以證她對騎馬的熱愛。

8個飲食貼士

英女王94歲高齡仍行動自如，甚至能騎馬，到底有何養生秘訣？早前英女王御用醫生Mosaraf Ali分享了英女王的8個營養飲食貼士，包括：

盡量選擇吃農場種植蔬果；

以新鮮水果和蔬菜代替罐頭；

攝取足夠蛋白質、素食者可吃豆腐、杏仁奶等食物；

喝紅蘿蔔、蘋果、薑和芹菜打成的果汁；

每天喝6至8杯水；少食紅肉，並以雞和火雞取代紅肉；

避免吃油炸食品、零食、芝士、磨菇和柑橘類水果（除了橙和蜜桔），盡量少攝取鹽份；

每周一次只吃水果、喝菜湯和水。

早午晚餐單

早餐

宜多吃清淡且含豐富蛋白質的食物，例如雞蛋和杏仁；

也可吃水果、穀片和乳酪。

午餐

應是三餐中攝取最多卡路里的一餐。

最好的午餐組合是：蔬菜加蛋白質加碳水化合物，例如火雞、沙律和薯仔等。

飯後可享用不太甜的甜點。

晚餐

要在晚上7至8時內完成。

盡量食得清淡，避免吃辛辣、重口味和甜的食物，因為這些食物需要很長的時間消化，有機會影響睡眠質素。

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責任編輯：羅嘉欣