【芒種易倦】芒種來襲潮濕悶熱易疲累　中醫教按2個簡單腿部穴位祛濕

▲ 中醫教按2個簡單腿部穴位祛濕。

踏入6月，二十四節氣中的芒種來臨，芒種期間的天氣令人體濕熱，使人容易疲累。悶熱的天氣亦會令人感到食慾不振，容易有腰酸、風濕熱痹和腸胃問題。註冊中醫古鎧綸分享了2處穴位，讓大家適當按壓的穴位清理體內濕熱。

芒種為二十四節氣中的第九個節氣。芒種是芒作物種子如大麥、小麥的成熟期，農民忙著收割和播種，因此稱為芒種。踏入芒種的時期，天氣會變得濕熱。古醫師表示，濕氣重傷腎氣，因此人們需清理體內濕熱。此外，悶熱的天氣亦會令人感到食慾不振，容易有腰酸、風濕熱痹和腸胃問題。

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要解決這些問題，可在空閒時間按以下2處穴位，分別可健脾化濕及除濕祛痰。

1. 足三里穴

位置：小腿前外側髕骨下緣向下4橫指、脛骨外側4橫指。

功效：按壓此穴位可健脾和胃、導滯通絡、調中理氣。足三里是一個強壯身心的大穴，除了可健脾化濕，還能增強免疫力。

2. 豐隆穴

位置：在小腿的外側膝眼與外踝（腳踝外側突出的骨尖）連線的中點，離小腿前面的骨緣外側1.5寸（約兩指寬）處。

功效：豐隆穴是胃經的絡穴，亦是除濕祛痰的要穴。經常按壓此穴位能有效調理脾胃，還能補益氣血、調和胃氣和醒腦安神。

進食清補食物

飲食方面，以清補的食物為主，例如：

赤小豆

薏米

扁豆

冬瓜

蓮子

另不宜過度飲用冰凍的飲品。適量的運動亦有助去除濕氣，令血氣運行。

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責任編輯：楊宛茜