【單身貴族】李若彤曾痴心錯付負心前度　未婚Carmen：不要因別人的目光做草率決定

▲ 52歲李若彤樂做單身貴族。

52歲李若彤多年來保養得宜，舉手投足都散發仙氣，臉上沒有一絲歲月留下的痕跡，是眾所周知的凍齡女神。而女神的戀情亦成為大眾的焦點，但一直保持單身的李若彤，早前在微博發表一段尊重女性不結婚的宣言。

李若彤在微博全文如下：

今天看到很多關於女性的討論，作為一個未婚的成熟女性，我的評論、私信，每一天都在收到這樣的問題，你為什麼還不結婚？我想說，為何一定要結婚？ 或許沒有在對的時間遇到對的人，不結婚總比找錯了湊活湊活強吧！ 正在看這條微博的你，無論你是男性或女性，我都希望你不要因為年紀和別人的目光，而為自己的人生做草率的決定，更要學會懂得尊重別人的決定，因為那是別人的人生。

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▲ 李若彤去年拍婚照完成媽媽的心願。（取自李若彤微博）

李若彤的言論獲不少網民支持，認為姑姑說出了未婚女性的心聲，有人留言：「有些人總是喜歡強加自己的人生觀給別人，太過膚淺了。」、「每個人的快樂不同，不是每個人都需要婚姻。活著是為了快樂！」。

為愛情急流勇退

李若彤在預科畢業後考入國泰當空姐並兼職拍廣告，在1992年演電影《妖獸都市》，1993年簽為杜琪峯旗下藝人正式當藝人。

她後來加入TVB，與古天樂合演的1995年TVB版《神鵰俠侶》，至今仍為人所樂道。同年，李若彤在《大內密探凌凌發》演琴操姑娘，令李若彤人氣推至高點。

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▲ 李若彤在《大內密探凌凌發》演出令人深刻。（網上圖片）

李若彤痴心枉付

1998年，李若彤與年長她約10年的圈外商人相戀，可是翌年男方生意失敗，於是李若彤為愛郎北上狂拍劇賺錢。其後李若彤助男友還清債務，在內地事業如日中天時，卻在2004年應男友要求退出演藝界。

李若彤後來在電視節目訪問稱，當時男友不喜歡她做演員：「我很傳統，覺得出嫁從夫，所以應聽男朋友話，男朋友開心、快樂，比自己感受更重要。」，可惜在2008年，前男友竟向李若彤提出分手，加上2010年父親離世的打擊，令李若彤一度患抑鬱症。

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▲ 喜歡做運動及注重飲食健康的李若彤，保養得很好。（取自李若彤微博）

李若彤遺憾未當媽媽

後來，李若彤的妹妹誕下女兒，喜歡小朋友的李若彤借照顧姨甥女尋回生活樂趣。

過去李若彤曾在媒體訪問中透露，沒有後悔當年為愛情放棄工作，唯一後悔的是沒有生小孩，但當年又做不出這個決定，怕小朋友會在不健全的家庭長大。

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