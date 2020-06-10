【食用安全】高鈉易致水腫增加患胃癌風險　營養師推介4款無鹽烏冬素麵

▲ 營養師推介無鹽烏冬和素麵。

烏冬也可以很高鈉！攝取過多鹽分易致水腫、高血壓，世衛更指有機會增加罹患胃癌的風險。「Nutri Life」註冊營養師謝詠瑩（Gloria）指，市面上部分烏冬鈉含量頗高，半包已接近每日鈉質攝取上限。她推介多款無鹽烏冬及素麵，為大眾提供健康飲食之選。

據世衛的建議，一名成年人每天需要2,000毫克鈉，即約等於一平茶匙食鹽（約5克食鹽）。Gloria在其facebook專頁指出，不能忽視烏冬麵食含有的鹽分，有些高鈉烏冬，每100克（半包）已佔全日鹽分攝取上限的80%。她續指，若連湯底或冷麵醬汁一起食用，鹽分一定會超標，翌日更有機會水腫！如此的高鈉食物，也不適合長者及小朋友食用。

▲ 北海道100%小麥無鹽急凍烏冬（相片由註冊營養師謝詠瑩提供）

營養師健康之選

Gloria介紹了4款無鹽烏冬和素麵，另有1款較低鈉烏冬，於一田超市有售。

▲ 註冊營養師謝詠瑩推介5款較健康的烏冬。

▲ 島田真打讚岐細打急凍烏冬為低鈉之選。（相片由註冊營養師謝詠瑩提供）

高鈉飲食對健康的影響

據食物安全中心的資料，鈉質有助維持體內細胞外液和酸鹼的平衡，也是神經傳送和肌肉收縮必需的元素。腎臟負責調節體內鈉質的分量，當體內鈉水平偏低，腎臟便會貯存鈉；當鈉水平偏高時，則會在尿液中排出多餘的鈉。

不過，若攝取過多鈉質，有機會引致高血壓。世衞及世界癌症研究基金會的專家報告均指，進食過多鹽和鹽醃的食物，有機會增加罹患胃癌的風險。

————

謝詠瑩，澳洲註冊營養師，現於Nutri Life營養顧問中心執業。愛煮食，愛尋訪有「營」食肆和健康零食，最愛在facebook及instagram「eat.well.nutrition」與大眾分享愈食愈fit的心得。反對節食，堅持減磅是飽住瘦。

更多有關烏冬的報道，請看：

烏冬有酸味是酸度調節劑作怪 營養師教認清兩種成分避免腸胃不適

避免幼兒腸胃不適 5款不含酸度調節劑烏冬【內附清單】

【高鈉陷阱】高鈉易水腫血壓升 即食麵烏冬麵類鈉含量高低【蝦子麵 河粉 米粉 公仔麵】



TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：黃泳欣