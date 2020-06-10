【告別毛孩】愛犬離世一年思念不減　小儀依然每月寫信給過身毛孩

▲ 小儀對愛犬視如家人。

DJ阮小儀的愛犬「阮Dee Dee」去年6月10日離世，悲痛不已的小儀當時社交平台連日發文倬念愛犬，獲不少圈中好友慰問。事隔一年，小儀今日再於社交平台撰文及上載跟Dee Dee的昔日合照，並表示至今仍然未放下對愛犬的思念。

小儀本身養有兩頭芝娃娃，分別是「Dee Dee」和「細佬佬」，其中愛犬DeeDee相處了15年，彼此感情深厚。DeeDee的離開除了令身為主人的小儀痛心外，更常在IG懷念DeeDee。

▲ 小儀養有兩頭芝娃娃愛犬。（取自IG）

愛犬離世一周仍放不下思念 小儀悲痛悼念只盼再見一面

去年6月10日，Dee Dee因年老離世﹐小儀悲痛不已，愛犬過身剛好一年，小儀今日在IG發文思念Dee Dee。

小儀寫道：「你好嗎？6月10號終於到喇！你離開遮遮已經有1年喇！上年呢一日，你喺遮遮懷中離去，好唔捨得，到而家都係。」

▲ 小儀去年喪犬，悲痛不已。（取自IG）

未忘思念的她指：「之前嗰11個月，每個月嘅10號，遮遮都刻意寫低一啲說話，當係同你傾計，或者係俾遮遮自己用時間去釋懷，慢慢慢慢將心入面嘅痛減去⋯⋯但唔代表遮遮要忘記DeeDee你，而係遮遮希望自己可以將呢個痛心化成掛念，永永遠遠都掛念你呢隻窩心仔。」

▲ 跟Dee Dee相處15年，小儀視愛犬如子女。（取自IG）

小儀開傢俬店蝕6位數離場 打不死小儀開車仔麵店︰最重要信自己有機會【有片】

小儀回顧過去，留言：「睇返啲相，好掛住DeeDee你條長脷仔，好掛住你隻手仔擁抱住遮遮，好掛住你錫細佬佬，好掛住同你去公園園行一陣，好掛住你瞓咗遮遮張床，好掛住你個大屁屁，好掛住好掛住DeeDee你好多嘢⋯⋯ 好啦，一年喇，你要乖，乖乖繼續做阮家嘅DeeDee，做隻快樂小天使守護住遮遮，媽媽，爸爸，細佬佬⋯⋯ DeeDee，遮遮永遠掛念。」

▲ Dee Dee有一條長舌，成為牠的特色。（取自IG）

結束20年TVB賓主關係

早前小儀布宣布暫時跟TVB完成合約，結束20年合作關係回復自由身的她，早前為香港開電視拍攝《酒勻全香港》，嘗試不同發展。

▲ 小儀依然每個月會向離世狗狗說話。（取自IG）

可是，早前原定跟ViuTV合作的新節目，卻臨時被煞停，小儀回覆傳媒時指節目有好多製作上的問題，須要幕後先處理好才拍攝，她都希望可以更快在電視跟觀眾見面。

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2