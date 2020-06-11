【明星減肥】靚湯湯洛雯分享「月經減肥法」　掌握減肥黃金期事半功倍【內附醫生分析】

▲ 湯洛雯分享「月經減肥法」。

現年33歲的「靚湯」湯洛雯（Roxanne）曾因體重失控一度超過120磅。後來湯洛雯終於找到了適合自己的減重方法，成功在兩個半月內減去10磅，除在IG分享的3大減磅秘訣，「靚湯」接受TOPick訪問時加碼放送減肥貼士，認為掌握「減肥黃金期」能事半功倍。

靚湯形容妹妹湯樂瑤（Cassandre）不做運動仍可保持身材，可是相比妹妹，湯洛雯自己很喜歡吃甜食，所以較易發胖。自命懶底的靚湯在減肥期間每天做運動：「對我來說每天做運動不是易事，現在已經習慣，才不會覺得做運動很痛苦。」

靚湯現在每天會做45分鐘的帶氣運動，再加15分鍾鍛煉肌肉的動作，例如平板支撐等。

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▲ 妹妹是靚湯的美容軍師。（取自湯洛雯IG）

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家族帶糖尿病基因

靚湯坦言，從前會每天都吃雪糕，這是很不好的習慣，加上家族有糖尿病基因，令她開始改變飲食習慣：「因為家族有糖尿病基因，以前嫲嫲有嚴重糖尿病，所以我不應該攝取這麼多糖。現在我會當成建立健康的生活習慣，早睡減少凍飲，希望糾正以前不健康的習慣。」

作為「美容百科」的妹妹常督促靚湯：「糖份是令人變老的主要成因，黑色素也是因糖份而加深，例如雀斑，這些都是妹妹告訴我，她每日監督我搽防曬，雖然有時我也會偷懶。」

▲ 靚湯以最佳狀態示人。（取自湯洛雯IG）

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月經減肥法

除早前她在IG分享的3大減磅秘訣，靚湯還有個針對女性減肥的「月經減肥法」：「月經頭1到5天是很難減肥，那段時間會相對較慢，所以可以放輕鬆心情，不用太特登做運動。但由第5日開始，便要回復減肥的時間表，因為月經後的第5到10天是減肥的黃金期，這段時間運動、跟減肥單、做機能事半功倍。所以好多朋友選擇全力在黃金期減肥。」

靚湯補充：「如果不想每天減肥的人，可以珍惜『黃金10天』。可能一開始減肥可以進取些，減到滿意的磅數時，運動不只為減肥，因為生活習慣也很重要，再加上「黃金10天」便可以更加瘦，但只想維持身型的話可重點放在那10天。」

▲ 靚湯出名樣靚身材好。（取自湯洛雯IG）

醫生詳細分析

婦產科專科醫生方秀儀接受TOPick訪問時指出，月經週期定為28日來說會比較好（大多數女士的週期為21-35日）

1. 經期開始的1-7天

這段時間會比較疲倦、抵抗力較低，也可能有經痛、腰痛問題。適宜較輕量的運動，如簡單伸展、拉筋

2. 經期開始後的7-14天

這段時間雌激素分泌達到頂峰，能夠加快體內碳水化合物、脂肪、蛋白質的吸收和消耗，這段時間也會覺得充滿活力，是做運動的最佳時期。

3. 經期開始後的14-21天

排卵期後的一周，黃體激素分泌增加，肌膚狀況變的不穩定，也有水腫等困擾，心情會起伏較大，可以進行一些中度強度的户外活動，如行山

4. 經期開始後的21-28天

體內分泌黃體激素十分活躍，做運動時很快就覺得疲勞，所以運動時間及強度都可以慢慢降低。每天進行簡單的瑜珈練習，適當地伸展骨盆。

▲ 靚湯不自私，大方分享Keep Fit扮靚心得。（陳智良 攝）

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記者：鄭嘉瑤