【窈窕辣媽】宋熙年穿黑長裙手腳纖幼變性感辣媽　營養師教「肥胎不肥人」營養餐單

▲ 宋熙年穿黑長裙手腳纖幼變性感辣媽。

宋熙年今年3月宣佈懷上第二胎，趁第2個BB出世前，她日前丈夫陳智燊到中環拍拖，只見宋熙年雖再度懷孕，但手腳纖幼精神飽滿，完全肥胎不肥人。

宋熙年日前在其IG圖文並茂發帖，稱在迎接第2個BB來臨之前，抽時間享受二人世界。

▲ 宋熙年再懷孕手腳纖幼，精神飽滿。（相片來源：宋熙年 IG）

而兩人選擇到中環拍拖，丈夫陳智燊更親自操刀為太太留倩影，只見宋熙年身穿黑長裙，雖陀二胎，但手腳纖幼變性感辣媽，完全肥胎不肥人。

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註冊營養師謝詠瑩表示，孕婦需要攝取多款營養素，包括葉酸/纖維、鐵質、鈣質、DHA及益生菌。根據衛生署資料顯示，孕婦營養素攝取重點如下：

懷孕初期 (首13周)：對葉酸、碘和維生素A的需求增加。

懷孕中、後期 (第14至40周)：對熱量和蛋白質的需求提高以供胎兒生長註。除葉酸、碘和維生素A外，亦須增加攝取鐵、鋅和奧米加-3脂肪酸；所需的鈣亦較未懷孕時略高。

另外，哺乳期需要攝入額外的熱量，約500卡路里，亦需增加攝入蛋白質、葉酸、碘、鋅、維生素A和奧米加-3脂肪酸，以保證乳汁的營養素含量。

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如何「肥貽不肥人」？

謝詠瑩指出，孕媽媽宜控制每日額外吸收的熱量，並揀選適當食物進食，使寶寶有充分的營養。

以下是謝詠瑩建議計劃懷孕/懷孕初期女性可參考的餐單，總共約1650卡路里，但仍需視乎個別情況，比如其身高體重、家族歷史等：

餵哺母乳期間的飲食注意地方

餵母乳前要避免酒精（包括雞酒）

要有充足的奶量，要有均衡的飲食和水份

避免進食過多高脂肪類食物

避免進食刺激性的食物，例如咖啡、辣椒、辛辣的調味料

要確保日常飲食中有足夠的DHA，有助寶寶的腦部發展

另中醫指孕婦要戒香蕉薏米，想了解更加孕婦飲食禁忌，請看：【下一頁】

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責任編輯：羅嘉欣