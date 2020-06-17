【食用安全】婦人吃隔夜西瓜險喪命　送院證細菌感染超標數千倍

▲ 婦人吃隔夜西瓜險喪命

炎炎夏日，本應是大歎西瓜的好時節。不過，武漢一名50多歲的婦人早前吃了一個已放在雪櫃內2天的隔夜西瓜後，翌日起床後竟無力走路，需緊急送醫治理，幾乎喪命。

已切開的西瓜冷藏時間勿超24小時

據內媒《環球網》報道，該婦人早前購買一個西瓜回家後，當日便把吃剩一大半的西瓜放進雪櫃保存，直到兩日後她才再把西瓜拿出食用，但沒想到當時便已經出現發燒及畏寒等症狀。沒有為意的她翌日起床時症狀更加惡化，除了兩眼發昏外，更雙腿無力且不停發抖，連路也走不了，家人見狀即把她送往醫院救治。

經醫生初步檢查，婦人原來出現了休克血壓，體內的細菌感染指標更超越正常值數千倍，相信是嚴重的細菌感染。醫生估計細菌從腸道進入了血液引發了膿毒血症、感染性休克，隨時有生命危險。幸婦人後來經過搶救後，情況逐漸穩定。

有質疑指事情是否與包裹西瓜的保鮮紙有關，不過中國農業大學食品科學與營養工程學院副教授范志紅就認為未必，而導致西瓜細菌增長的罪魁禍首可能是與雪櫃溫度過高或雪櫃內衞生環境太差有關。

因此，已切開的西瓜在雪櫃的冷藏時間最好不要超過12小時，最長不要超過24小時，切西瓜時也得把砧板、刀具、瓜皮都清洗乾淨。同時也要確保雪櫃內的生熟食物要分開放及定期清潔雪櫃。

以雪櫃處理食物常見四大錯

此外，中大醫學院那打素護理學院博士後研究員梁慧儀，早前亦曾指出一般家庭利用雪櫃處理食物時的常見四大錯：

1. 餸菜放涼後放入雪櫃

在食物放在室溫的時間過長，例如長於1至2小時就有機會滋生細菌，如果真是需要留起餸菜，應該盡快放入雪櫃。

2. 蛋、菇類、海鮮、菜當隔夜餸

不建議作為隔夜餸菜，因為此類食物容易滋生細菌

3. 利用電飯煲保暖翻熱

從雪櫃中取出的熟食要徹底翻熱才可進食，避免只利用電飯煲的保暖功能翻熱，未必足夠80度的熱力。

4. 解凍時間過長

急凍的食物應該在之前一晚放於攝氏4度的雪櫃格解凍，不建議從冰格取出後置於室溫解凍或者放在水中解凍，會令解凍過程中增加細菌感染風險。

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責任編輯:羅嘉欣