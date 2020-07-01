【港區國安法】張曉明以生日禮物比喻立法　斥外國制裁為強盜邏輯

港區國安法昨晚（6月30日）生效。港澳辦副主任張曉明稱，有人對立法抱疑慮或觀望是正常，但時間和事實會證明一切，又以生日禮物作比喻，認為未來會不斷顯示出，立法的彌足珍貴值。

張曉明又提到，上周在香港出席座談會聽取意見，各界都對去年6月以來的亂象感到痛心疾首、心有餘悸，香港人想移民是害怕「黑暴」，因為看不到出路。他又引述，有立法會議員的好朋友申請移民新加坡，但得悉中央正制定港區國安法，就將表格撕毀，並直言「香港有救」他認為，立法可以扭轉乾坤，可以做到「一法可安香江」，港區國安法可以安定香港。

張曉明又提到，有外國政客批評中央在港實施一國一制，反指要實施一國一制就簡單，可以將全國性法律直接適用於香港，毋須大費周章為香港度身訂造港區國安法。他批評，每次中央依法行使權力時，西方都會指責破壞一國兩制，強調中央不能對反中亂港勢力，在香港從事分裂國家、危害國家安全的行為和活動坐視不理。

他又不點名回應美國，指有國家聲稱要制裁中方官員，形容是強盜邏輯，現時是制定中國一個行政區域的維護國家安全法律，是屬於中國內政，並用粵語反問「有冇搞錯」、「關你咩事」，強調中國不是嚇大，看別人臉色的時代已經過去。

責任編輯：陳宛彤