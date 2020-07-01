  • 31°C
香港時間 : 2020701日 (週三) 12:47
靚太生活雜誌

會員專區

專題:DSE 升學攻略2020

熱門關鍵字 : 香港小姐 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 CuMask 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【港區國安法】條文禁止引發對政府憎恨　張曉明：造謠太子站打死人或構成犯罪

政治 11:57 2020/07/01

分享：

熱門 香港小姐 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 CuMask 劇情預告 超市大搜查

港區國安法昨晚（6月30日）生效，並公布詳細條文，當中提到引發對特區或中央憎恨並可能造成嚴重後果。港澳辦副主任張曉明表示，引發憎恨構成犯罪是照炒香港法律，他更舉例提到有人造謠太子站打死人事件，是將社會不滿指向警方。

【回歸23周年】金紫荊廣場舉行升旗儀式　林鄭月娥與三位前特首出席

張曉明表示，一般憎恨不能構成犯罪，但憎恨可能造成嚴重後果，就有機會構成犯罪，例如通過造謠方式，引起全社會對政府的某種仇恨。他又提到印象較深的是，反修例風波中有人造謠太子站發生打死人事件，將社會不滿情緒集中指向警方，是子虛烏有的事情。

【港區國安法】駐港公署人員不受香港法律管轄　大律師公會葉巧琦：地位超然影響個人安全

他又指，引發憎恨構成犯罪是來自香港法律，香港的《刑事罪行條例》第9、10條中，規定居民間憎恨，和引發對政府憎恨可構成犯罪，體驗出港區國安法制定過程中，充分考慮香港實情況、香港現行法律規定，以及普通法概念及習慣，盡量吸收。

【港區國安法】國安法與普通法精神大相逕庭　張達明：沒有最壞只有更壞

張曉明又補充，去年有人去國外，乞求外國政府制定法律，對中國進行制裁，是勾結外國勢力危害國家安全的例子，如果帶來後果，就可以論罪處罰。

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【按此免費下載食用安全手冊

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載：bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：陳宛彤

相關文章

【港區國安法】中聯辦舉行12場座談會聽取各界意見
20:36 2020/06/23
【港區國安法】中聯辦舉行12場座談會聽取各界意見
【港區國安法】張曉明：中央為港制定第二部重要法律　為香港繁榮穩定守護神
今日 10:55
【港區國安法】張曉明：中央為港制定第二部重要法律　為香港繁榮穩定守護神
【港區國安法】張曉明以生日禮物比喻立法　斥外國制裁為強盜邏輯
今日 11:25
【港區國安法】張曉明以生日禮物比喻立法　斥外國制裁為強盜邏輯
張曉明 港區國安法

最高瀏覽

【產後走樣】30歲港媽生二胎後走樣變殘　人妻遭夫嫌棄失自信︰老公無掂過我
13:51 2020/06/30
【產後走樣】30歲港媽生二胎後走樣變殘　人妻遭夫嫌棄失自信︰老公無掂過我
【港姐2020】香港小姐首輪面試直撃　一文睇盡港姐報名佳麗【多圖】
09:29 2020/06/30
【港姐2020】香港小姐首輪面試直撃　一文睇盡港姐報名佳麗【多圖】
【同偕白首】黎姿跟丈夫同框賀父母金婚紀念　分享美滿婚姻在於忍耐包容
17:38 2020/06/30
【同偕白首】黎姿跟丈夫同框賀父母金婚紀念　分享美滿婚姻在於忍耐包容