【港區國安法】條文禁止引發對政府憎恨　張曉明：造謠太子站打死人或構成犯罪

港區國安法昨晚（6月30日）生效，並公布詳細條文，當中提到引發對特區或中央憎恨並可能造成嚴重後果。港澳辦副主任張曉明表示，引發憎恨構成犯罪是照炒香港法律，他更舉例提到有人造謠太子站打死人事件，是將社會不滿指向警方。

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張曉明表示，一般憎恨不能構成犯罪，但憎恨可能造成嚴重後果，就有機會構成犯罪，例如通過造謠方式，引起全社會對政府的某種仇恨。他又提到印象較深的是，反修例風波中有人造謠太子站發生打死人事件，將社會不滿情緒集中指向警方，是子虛烏有的事情。

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他又指，引發憎恨構成犯罪是來自香港法律，香港的《刑事罪行條例》第9、10條中，規定居民間憎恨，和引發對政府憎恨可構成犯罪，體驗出港區國安法制定過程中，充分考慮香港實情況、香港現行法律規定，以及普通法概念及習慣，盡量吸收。

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張曉明又補充，去年有人去國外，乞求外國政府制定法律，對中國進行制裁，是勾結外國勢力危害國家安全的例子，如果帶來後果，就可以論罪處罰。

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責任編輯：陳宛彤