  • 29°C
香港時間 : 2020703日 (週五) 17:24
靚太生活雜誌

會員專區

專題:DSE 升學攻略2020

熱門關鍵字 : 香港小姐 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 CuMask 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【早餐之選】1份班尼迪蛋=兩碗半飯熱量　雞蛋不同煮法的熱量及脂肪比較

保健美顏 16:22 2020/07/03

分享：

熱門 香港小姐 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 CuMask 劇情預告 超市大搜查

1份班尼迪蛋=兩碗半飯熱量，雞蛋不同煮法的熱量及脂肪比較。

不少人喜歡食蛋，蛋有不同煮法，包括早餐時常會吃烚蛋、炒蛋、奄列、班尼迪蛋等，不同煮法，其熱量和脂肪都有所不同，其中深受大眾歡迎的班尼迪蛋，因其中醬是由牛油同蛋黃打成，故一份2隻蛋就有553卡，差不多2.5碗白飯熱量。

雞蛋不同煮法可以有不同的卡路里及脂肪，據食安中心引述美國農業部轄下的營養素資料實驗室數據顯示，以100克來計算，烚蛋熱量達142千卡、脂肪達9.9克；炒蛋熱量達167千卡、脂肪達12.21克；煎蛋（包括太陽蛋），熱量達190千卡、脂肪達15克；奄列熱量達157千卡、脂肪達12.03克；班尼迪蛋，熱量達287千卡、脂肪達22.55克。

一隻蛋僅60卡低脂有營養　營養師：減肥吃烚蛋最飽肚

facebook專頁「健營生活.關心你的營養師」早前表示，雞蛋含非常優質蛋白質，容被人吸收同使用。雞蛋亦含豐富鐵質、維他命、礦物質和類胡蘿蔔素、葉黃素和玉米黃素。有營養師指，這類胡蘿蔔素可能有助減低老年眼睛的黃斑病變。而雞蛋的膽鹼亦可能有助腦部發育和記億力。故由小朋友至長者都很適合食。

而烚蛋只有63卡路里，太陽蛋就有90卡路里。茶記炒蛋加忌廉或牛奶，1份炒蛋就差不多有1碗220卡路里的白飯飯、即204卡路里。1份奄列就有305卡路里，約1.5碗白飯。

營養師教煮減肥溏心蛋　6分鐘煮出流心蛋黃　

最邪惡是Egg Benedict (班尼迪蛋），因為它的醬是由牛油同蛋黃打成。所以一份2隻蛋就有553卡路里，差不多2.5碗白飯的熱量。

健營物理治療及營養中心的營養師Frances教大家整低卡和風糖心蛋：

和風糖心蛋食譜

材料

蛋2隻

醋1湯匙

鹽1茶匙

日本醬油3湯匙

味琳3湯匙

凍開水1湯匙

製作方法

1. 先將混合了的醬油、味琳、凍開水（3:3:1）煮熱，放涼。

2. 預備1鍋水，把醋和鹽放進。

3. 將水燒滾，將蛋放下鍋中。

4. 滾3分鐘，熄火焗3分鐘。

5. 取出蛋，放進凍水中。開水喉慢慢冲水5分鐘。

6. 將蛋浸在醬汁中一日即成。

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【TOPick【食用安全手冊】電子書直接下載鏈結

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http：//bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http：//bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣
 

減肥 Keep Fit 網絡熱話 健康問題 食用安全 脂肪 熱量 蛋白質 早餐

最高瀏覽

【恐怖虐兒】1歲男嬰疑哭鬧遭18歲年輕媽虐打　身體多處瘀傷抽搐入院6日昏迷未醒
12:27 2020/07/02
【恐怖虐兒】1歲男嬰疑哭鬧遭18歲年輕媽虐打　身體多處瘀傷抽搐入院6日昏迷未醒
【那些我愛過的人】Sabrina懷葡萄胎須終止懷孕　陳自瑤演活女人堅強背後軟弱一面【有片】
今日 10:47
【那些我愛過的人】Sabrina懷葡萄胎須終止懷孕　陳自瑤演活女人堅強背後軟弱一面【有片】
【生吞蝙蝠】無視新冠肺炎疫情繼續食野味 工人拍片生吞活蝙蝠：甘甜美味
今日 10:52
【生吞蝙蝠】無視新冠肺炎疫情繼續食野味 工人拍片生吞活蝙蝠：甘甜美味