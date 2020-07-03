【早餐之選】1份班尼迪蛋=兩碗半飯熱量　雞蛋不同煮法的熱量及脂肪比較

▲ 1份班尼迪蛋=兩碗半飯熱量，雞蛋不同煮法的熱量及脂肪比較。

不少人喜歡食蛋，蛋有不同煮法，包括早餐時常會吃烚蛋、炒蛋、奄列、班尼迪蛋等，不同煮法，其熱量和脂肪都有所不同，其中深受大眾歡迎的班尼迪蛋，因其中醬是由牛油同蛋黃打成，故一份2隻蛋就有553卡，差不多2.5碗白飯熱量。

雞蛋不同煮法可以有不同的卡路里及脂肪，據食安中心引述美國農業部轄下的營養素資料實驗室數據顯示，以100克來計算，烚蛋熱量達142千卡、脂肪達9.9克；炒蛋熱量達167千卡、脂肪達12.21克；煎蛋（包括太陽蛋），熱量達190千卡、脂肪達15克；奄列熱量達157千卡、脂肪達12.03克；班尼迪蛋，熱量達287千卡、脂肪達22.55克。

一隻蛋僅60卡低脂有營養 營養師：減肥吃烚蛋最飽肚

facebook專頁「健營生活.關心你的營養師」早前表示，雞蛋含非常優質蛋白質，容被人吸收同使用。雞蛋亦含豐富鐵質、維他命、礦物質和類胡蘿蔔素、葉黃素和玉米黃素。有營養師指，這類胡蘿蔔素可能有助減低老年眼睛的黃斑病變。而雞蛋的膽鹼亦可能有助腦部發育和記億力。故由小朋友至長者都很適合食。

而烚蛋只有63卡路里，太陽蛋就有90卡路里。茶記炒蛋加忌廉或牛奶，1份炒蛋就差不多有1碗220卡路里的白飯飯、即204卡路里。1份奄列就有305卡路里，約1.5碗白飯。

營養師教煮減肥溏心蛋 6分鐘煮出流心蛋黃

最邪惡是Egg Benedict (班尼迪蛋），因為它的醬是由牛油同蛋黃打成。所以一份2隻蛋就有553卡路里，差不多2.5碗白飯的熱量。

健營物理治療及營養中心的營養師Frances教大家整低卡和風糖心蛋：

和風糖心蛋食譜

材料

蛋2隻

醋1湯匙

鹽1茶匙

日本醬油3湯匙

味琳3湯匙

凍開水1湯匙

製作方法

1. 先將混合了的醬油、味琳、凍開水（3:3:1）煮熱，放涼。

2. 預備1鍋水，把醋和鹽放進。

3. 將水燒滾，將蛋放下鍋中。

4. 滾3分鐘，熄火焗3分鐘。

5. 取出蛋，放進凍水中。開水喉慢慢冲水5分鐘。

6. 將蛋浸在醬汁中一日即成。

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責任編輯：羅嘉欣

