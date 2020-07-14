【食肉菌感染】男子洗蝦刺傷手指染食肉菌　隔日手指發黑須截半指保命

▲ 男子洗蝦刺傷手指染食肉菌，隔日手指發黑須截半指保命。

處理海鮮時切記小心，一旦不慎被刺傷，隨時會染上惡菌。新加坡一名男子在清洗生蝦時不慎刺傷手指，隔日手指發黑，且有發燒症狀，求醫後證實感染食肉菌，須截指保命。醫生指出，若晚一天治療，或要切除手臂，甚至會致命。

據新加坡《新明日報》報道，當地一名男子早前於街市購買了生蝦，回家清洗時不慎被刺傷食指，他當時不以為意，未料翌日發現，被刺傷的手指變黑 ，而且開始輕微發燒 ，於是趕到附近的診所求醫，其後被吿知要盡快到醫院看急症。

經醫生檢查後，男子確診受食肉菌感染（又稱「壞死性筋膜炎」），且細菌已蔓延到腋下及其他身體部位，住院當晚就要接受手術，切除半隻指保命。如果晚一天治療，或要切除手臂，甚至會致命。據悉，男子需住院7天，其中2天更因病情加重，被轉送到深切治療部。

新加坡伊麗莎白諾維娜醫院傳染病專科醫生梁浩楠表示，海鮮上帶有食肉菌，一旦通過傷口進入人體，會感染皮下的筋膜引起發炎，並迅速擴散，感染後，病菌每小時就會增多1吋，傷口會在數小時內變黑，變黑的部位需盡快進行手術割除，以免病菌擴散，否則會有生命危險。

他補充，患者感染的嚴重程度，取決於個人體質，若患者本身免疫力較差，患有糖尿病、腎功能衰退或肝硬化等，容易出現較嚴重的感染。因此他建議，海鮮煮到全熟才食用，處理海鮮時應戴上較厚的手套，一旦被割傷手，出現紅腫、麻痺等症狀，必須立即求醫。

手臂鎅傷海灘游泳 染食肉菌險截肢

「食肉菌感染」嚴重可致命，除了處理海鮮要小心，原來到沙灘游泳也有機會染上食肉菌。曾有男子本身手臂被鎅傷，僅貼上膠布後到海灘游泳，感染其中一種食肉菌「創傷孤菌」差點需截肢，多次手術後才能保住左前臂。

食肉菌可由多於一種細菌引致，包括甲類鏈球菌、金黃葡萄球菌、大腸桿菌和常見於海水的創傷孤菌等，細菌產生的毒素令身體組織急速壞死，早期徵狀包括皮膚紅腫、發燒發冷，跟皮膚感染相似；後期則會出現組織壞死，形成水泡、發黑且有麻痺感，病人心跳加速、血壓低，嚴重者會休克或有敗血症，病情可於短時間內急劇惡化，嚴重者會因多種器宮衰竭而死。

將軍澳醫院骨科駐院專科醫生賴錦強指出，食肉菌感染的死亡率約3至5成，即使做了手術，因細菌已釋放毒素攻擊其他器官，如心臟、肝和肺，延遲救治可能有生命危險，免疫力不足和長期病患者需加倍預防。

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責任編輯：羅家欣