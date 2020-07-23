【台灣創業】港男移居台中開港式輕食店　市場競爭大寄語：別指望一年半載回本

▲ 港男Kenneth和太太在台中開設「妹仔記港式輕食」店，自言「一日做足13小時，未至於蝕得好慘，但未有錢賺」。

自香港國安法立法後，查詢移民的港人劇增，除關心BNO的居英選擇外，台灣也是熱門移民之地。早於3月台灣投審會已更改投資移民條例，除投資金額沒變（600萬新台幣）外，營商或投資期則由1年增至3年，港人往台灣創業又是否那麼容易？不如由移居台中，現經營港式輕食的港男Kenneth告訴你當中的苦與樂。

▲ 港男Kenneth和太太在台中開設「妹仔記港式輕食」店，念的是台灣的人情味生活，「試過大客幫襯過一兩次，去年中秋已送月餅給我們，相當窩心。」

台灣的投資移民對香港中產人士來說是較可行的方案，但新條例下營商或投資期由1年增至3年，兼要經營實體店，對沒生意經驗的港人來說實非易事。70後港男Kenneth與太太去年在台中開了「妹仔記港式輕食」店，自言「一日做足13小時，未至於蝕得好慘，但未有錢賺」，也是港人流轉尋覓安樂窩的異地故事。

居台準備開食肆 到茶餐廳實習

Kenneth在港時是做建材行業，太太則做售貨員，移居台灣前他已做了準備，

家人以前開酒樓，暑假會去幫手，但如何營運一間食肆，亦早已遺忘。去台灣前特意辭了份工，去茶餐廳作一輪實習，pick up返一些技巧。

▲ 「妹仔記港式輕食」只有Kenneth和太太兩人經營，凡事也得親力親為。(相片︰被訪者提供)

早於2014年，Kenneth早已想移居台灣，念的是那份濃濃的人情味。「但那時愛犬中風，不方便帶牠過來，惟有將計劃延遲。」待毛孩離世，他和太太才過台灣，而「妹仔記」為紀念愛犬，在台中這食肆亦為Pet Friendly，無意中成了餐廳賣點。

Kenneth說自己選在台中落腳，是因那邊氣候宜人，「你會發現相較台北高雄，台中的地震及風災較少，另外也有朋友在這邊。」當然，生活指數較台北低，也是他的考慮因素之一。

▲ 「妹仔記港式輕食」以Kenneth逝去的愛犬為標記，這也是台中的動物友善餐廳。(相片︰被訪者提供)

Kenneth目前並不是以「投資移民」的方案在台定居，現拿的是2年續簽一次的居留證，「當時因為不夠錢，即當是外國人看待，5年以上留在台灣，就可申請永久居留證，但同時這也可得到全民健保卡，但就不能入籍台灣。」

租7,000港元單位前舖後居

「妹仔記」以售賣港式食為主，餐蛋麵、免治牛肉飯。焗豬扒飯、西多士等，有別於台灣的港式點心食肆，並選址在台中較旺的南屯區。

投資額約150萬台幣（約40萬港元)，已包括成立公司、頂手費、裝修爐具等，租金則約2萬多台幣 （約7,000 港元），我住樓上算是省回租金。疫情下業主還肯減租，且不設限期，算是很有人情味。

▲ Kenneth店舖樓上的住宅，也算簡潔清雅。(相片︰被訪者提供)

Kenneth說初到台中，最困難係找舖，

之前相中一間舖，跟上手傾好後並繳付訂金，但業主知道我是香港人，就不租給我，就算找有台灣身份證的朋友做擔保也不行，可能怕我走佬。

早在移居台灣前，Kenneth已作好心理準備，「會比香港更辛苦，賺的錢更少，但台灣有自由的空氣，反觀香港是生存，台灣是生活和情調。」

奉勸創業港人 台灣食肆競爭大

不少港人拿著投資移民所需的600萬台幣門檻，一心想在台灣創業，食肆也是熱門之選，但Kenneth奉勸有這考量的港人要留意。「台灣食肆競爭極大，兩年內結業的機會頗高，一定要抱著『守業』的打算，慢慢儲客，況且台灣的食肆通常下午休市，故預算10個月至一年才勉強回本。我以前做過食肆算是有點經驗，如果是新手，貿貿然過台灣開餐廳，經營會很困難甚至很快蝕完筆錢。」

▲ 餐廳售賣港式小食，如這瑞士雞翼，一客100台幣/25港元。(相片︰被訪者提供)

Kenneth建議，港人宜先在心儀的台灣城市稍居一年半載，考察生活和創業行情，後入市方是籌備之策。

▲ Kenneth身處的台中麗寶賽車場，他說閒時也會參觀一下。(相片︰被訪者提供)

雖然港人投資的600萬台幣金額，不必「用晒」，但Kenneth亦表示若港人有心過台灣生活，要調節心態，「創業時可能要將回本期拉長。其實投資移民的原意，是帶動台灣的經濟和就業。事實上台灣政府對港人已很優待，之前條例太寬鬆，不少人鑽空子，一年後拿了身份證就走。」

請台灣員工不易為

目前Kenneth的作息，是上午10時準備食材，晚上8點半關門後還要清理店面，中間還沒有落場時間，「真正上樓休息已是晚上11點，一日做足13小時。」店只有Kenneth和老婆夫妻檔經營，但他表示，也知港人餐廳的台灣員工流失率極高，

講就話23K（台幣），但做食肆 無30k都請不到人，況且後生一輩歸屬感不高，隨時會跳槽到第二間。再者香港跟台灣文化不同，香港始終講求的效率和制度，譬如分配工作給台灣員工，他們收工就是收工，要做則留待明天，不會OT或盡趕。

至於台中的樓價，受惠於捷運綠線在年底開通，沿線的站如北屯總站、舊社、松竹、四維國小、崇德文心等5大站樓價也攀升，「約升了1成左右，未來台中經濟會有更多發展。但其實台中也愈來愈多港人來經營茶餐廳，競爭無形中更大。」

撰文︰馮柏偉