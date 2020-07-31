【減肥修身】3孩靚媽梁芷珮教修緊手臂　4套簡易動作靠一條運動橡筋【附減肥貼士】

▲ 3孩靚媽梁芷珮再拍片教4套簡易動作修緊手臂。

人人在家防疫，媽媽更忙於與子女困獸鬥，自不然運動量大減。38歲的3孩靚媽梁芷珮（Christy）就以行動鼓勵女士們，拍片教修身動作幫女士們保持健美體態。繼5招減肚腩練腹肌後，Christy應網民要求再教5招修緊手臂，只需一條運動橡筋搞掂！

梁芷珮在facebook專頁上載另一條firm手臂影片，只需一條較短的運動橡筋就可做出5套簡單動作，可以隨時在家中做。

運動橡筋低至數十元買到

她接受TOPick訪問時指出，這套動作必須靠橡筋的彈力配合，要有些少重量，沒有替代品。而運動橡筋在一般的運動用品店有售，價錢低至數十元。

每組動作做30秒

片中示範了5套動作，每套動作、兩邊手臂各做30秒，每日做3次。她強調次數是因人而異，她自己就每日做3次，大家可以自己衡量次數，量力而為。

Christy強調，這些動作以修緊手臂肌肉為主，想減「拜拜肉」的話，應先做一些心肺運動及飲食配合，再做這些動作去練肌肉修靚線條。

這些動作是firm肌肉為主，令手臂看上去修緊些，線條更靚。

減肥需心肺運動及減進食份量

她建議在家可以跳繩全身減脂，或出去跑步，「要喘氣的心肺運動。」飲食方面，她曾分享自己先從每餐份量減半開始，約2星期胃口已收窄。

減肥都可以進食不同食物，重點是均衡飲食，份量吃少一半已是穩定的減肥方法。

另一個飲食貼士就是每餐份量遞減，即早餐食最多、晚餐最少，有時會光顧一些無鹽無油的營養餐。她強調，單靠少吃很容易反彈，做運動才是保持健美體態的最重要方式。

第1招

▲ 抬起雙手與身體成90度，左右拉扯橡筋。（梁芷珮fb影片截圖）

第2招

▲ 上下拉扯，左臂做完30秒再到右臂做30秒。（梁芷珮fb影片截圖）

第3招

▲ 向前張開雙手、抬高，重複30秒。（梁芷珮fb影片截圖）

第4招

▲ 撐起身體，左右手交替移動。（梁芷珮fb影片截圖）

梁芷珮5招減肚腩練腹肌，睇即【上一頁】

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記者︰林綺玲