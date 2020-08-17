【暑期活動】以童心創作珠寶首飾競技　5至12歲兒童可參加展設計創意【內附連結】

▲ 參賽者可以利用「Play & Learn」活動手冊附上的貼紙，或在家中唾手可得的其他物料，創作屬於自己的紅寶石及藍寶石項鍊或皇冠。(機構提供)

炎炎夏日安坐家中，也可探索學習寶石知識？L'ÉCOLE珠寶藝術學院亞太區分校，首次推出專為小朋友而設的LECOLEKidsRocks兒童創作比賽，鼓勵小朋友開心探索自然界其中兩種最珍貴寶石——紅寶石與藍寶石，並設計工藝作品，活動推出後反應熱烈，現加開200個名額，歡迎把握最後機會報名參加。

▲ 比賽歡迎5至12歲參加。(機構提供)

因應新冠肺炎疫情，L’ÉCOLE亞太區分校暫停對外開放，雖然本港家庭無法親往參觀校內舉行的最新展覽「探索寶石世界：紅寶石與藍寶石」，但機構繼續以傳授珠寶藝術知識、提升鑑賞能力及傳揚珠寶文化為使命，更聯同展覽策展人Olivier Segura及Billie Hughes精心創作了一系列網上教育短片，啟發小朋友探索色彩斑斕的寶石，在探索及學習寶石的資料後，小朋友可以試玩限量版 #LECOLEKidsRocks「Play & Learn」活動手冊内的遊戲，並盡情發揮想像空間，創作獨特的紅藍寶石手工藝作品，又或是參與創意寫作。

家長只需於9月6日前在Facebook及Instagram專頁分享其小朋友以紅藍寶石為創作靈感的作品，便有機會贏取豐富獎品。

▲ 各參賽項目的一位冠軍得獎者（合共2位）可獲香港瑰麗酒店尊貴海景套房Family Staycation家庭住宿一晚。(機構提供)

比賽歡迎5至12歲參賽，每位參賽者可選擇參加以下其中一個項目：

1.手工藝 – 參賽者可以利用「Play & Learn」活動手冊附上的貼紙，或在家中唾手可得的其他物料，創作屬於自己的紅寶石及藍寶石項鍊或皇冠。

2.創意寫作 – 參賽者須以中文、英文或法文描寫出他們腦海中的紅藍寶石內部世界。

報名日期：2020年8月14至19日，成功參賽者將收到電郵確認通知。報名可按此網址。

各參賽項目將選出20位得獎者（合共40位得獎者），各參賽項目的一位冠軍得獎者（合共2位）可獲香港瑰麗酒店尊貴海景套房Family Staycation家庭住宿一晚。亞軍得獎者（合共2位）可獲香港瑰麗酒店Family Staycation家庭住宿一晚。第三名及第四名得獎者（合共4位）可獲展覽聯合策展人及得獎攝影師Billie Hughes著作的《Inside Out》影集。

▲ 全部得獎者可獲「L'ÉCOLE Explorer Kit」，包括L'ÉCOLE亞太區分校青少年珠寶工作坊課程一堂及圍裙套裝、記事本、鉛筆套裝等。(機構提供)

記者：胡麗珊