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【慈善義賣】姆明聯乘ifc義賣姆明故事毛公仔　公眾買一個ifc捐一個送贈有需要兒童【內附連結】

親子 11:34 2020/09/09

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熱門 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

限量版姆明故事毛公仔只於是次慈善義賣中獨家發售。(機構提供)

自1945年首部姆明作品推出以來，可愛的白鼻子姆明家族以其無拘無束的冒險故事，總能引起不同年齡人士的熱愛和共鳴。ifc商場聯乘芬蘭的Moomin Characters，及非牟利慈善藝術團體誇啦啦藝術集匯，一起慶祝姆明75週年，舉行「Story of Giving」姆明慈善義賣，凡參與姆明75週年慈善義賣，ifc商場將同時送出乙個「姆明故事毛公仔」予本地有需要的小朋友。 

「Story of Giving」姆明75週年慈善義賣將從9月底開始於網上及ifc商場的期間限定店進行，透過義賣量版「姆明故事毛公仔」，鼓勵大家互相幫助，多欣賞身邊小確幸，以及積極回饋社區。

姆明故事毛公仔內含13個故事，將會陪伴有需要的小朋友，成為其摰友。(機構提供)

「姆明故事毛公仔」每隻售399港元，内置於藍牙揚聲器的13個引人入勝的故事，均改編自於2019年出品的《姆明谷》動畫，內容正面，亦包含不少關於愛、善良及接納他人的成長必修課題。公眾可於 9月28日起瀏覽「Story of Giving」姆明75週年慈善義賣網頁，或親臨ifc商場的期間限定店購買姆明故事毛公仔，支持是次活動。

誇啦啦藝術集匯一直相信藝術的力量，就如說故事能改變世界，激發年輕人發揮創意，敢於想像和相信自己。誇啦啦藝術集匯行政總裁邱歡智女士表示，姆明故事毛公仔將會成為小朋友的良伴，以聲音為日常生活中感到孤獨的兒童帶來安全感，並鼓勵他們多與身邊的人互動，有助情感和創意上的表達。

撰文：胡麗珊

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