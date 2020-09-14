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【女人經痛】經痛或是婦科病警號　浸大中醫拆解經痛類型+成因

醫生診症室 17:36 2020/09/14

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浸大中醫藥學院臨床部二級講師錢穎儀博士，拆解經痛的成因及調理方法。

不少女性都有經痛的煩惱，甚至影響日常生活和工作。其實月經期間的生理反應可反映身體狀況，甚至是婦科疾病、不孕的警號。香港浸會大學中醫藥學院臨床部二級講師錢穎儀博士，接受TOPick訪問時拆解經痛的成因及調理方法。

腎虛體質易誘發經痛

錢穎儀指出，經痛有分輕重，假如經痛情況並非長期，就可能屬於原發性痛經，即由體質問題所致。在中醫角度，較常見的原因包括腎虛、氣血虛弱、肝鬱、寒凝血瘀等等。

她舉例，有腎虛問題的女性容易出現月經失調，例如相隔很久才來經，或月經周期過密，經量過多或過少。

另一個常見的經痛原因是寒凝血瘀，通常因常吃寒涼生冷食物和保暖不足所致，令寒氣積聚在女性的下身部位，引發經痛。

香港浸會大學中醫藥學院臨床部二級講師錢穎儀博士。

經痛可由婦科疾病引起

錢穎儀表示，經痛亦可由婦科疾病引起，例如子宮腺肌症、子宮內膜異位症等等。她續說，這類經痛比較嚴重，痛楚程度較高，可能會痛到無法工作，需卧床休息，甚至食藥都無法緩解痛楚。

如果有這個問題，疼痛嚴重，原發病很有可能影響懷孕機會。

調理方法視乎經痛成因

如果經痛並非由婦科疾病引起，則可以透過內服外用改善體質，從而解決經痛問題。錢穎儀指，中醫會針對不同體質對症下藥。

在內服方面，對於腎虛的女士，中醫會以補腎、健脾為主；若屬於寒凝血瘀，中醫就會用一些溫經散寒、活血化瘀的用藥。

錢穎儀指，針灸通常會選用腹部、背部、腳的穴位。

至於外用，患者可選擇以針灸緩解經痛。錢穎儀解釋，針灸對止痛有即時效果，患者亦可在月經前一星期進行針灸，以緩和疼痛。一般來說，針灸留針時間約20至30分鐘。

針灸比較快見效，但內服藥就是幫身體補正問題所在，一個治本一個治標。

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記者：沈佩珊

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