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【蛋卡路里】不同蛋製品熱量蛋白質大比拼　溏心蛋比茶葉蛋高卡

保健美顏 10:58 2020/09/18

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熱門 小鬼離世 林曉峰離婚 消委會 反黑路人甲 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

溏心蛋比茶葉蛋高卡

大家常吃的烚蛋、溫泉蛋、溏心蛋，哪個熱量較高？台灣營養師蕭瑋霖（杯蓋）近日在其facebook專頁列出8種蛋製品的熱量和蛋白質，並教大家揀蛋及保存貼士。

8種蛋製品熱量及蛋白質（每100克計算）

  熱量（千卡） 蛋白質（克）
溫泉蛋 127 12.5
皮蛋 127 12.5
茶葉蛋 141 13.7
烚蛋 144 14.4
滷蛋 171 16.4
溏心蛋 175 14.3
鹹蛋 185 13.3
鐵蛋 288 26.6

同場加映：8種不含類雌激素雞蛋名單↓

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揀蛋及保存貼士

1.營養價值

  • 褐色蛋的營養不比白色蛋高，只是母雞的品種不一樣。﻿

2.存放時蛋尖向下

  • 蛋的氣室在鈍端，為了避免蛋白與氣室接觸，影響蛋的新鮮度，所以尖端要朝下存放。

﻿3. 揀殼較硬、較重的蛋：

  • 母雞會隨著年齡，產道逐漸變寬，所以較老的母雞所產的蛋會較大顆，但不一定比較營養。
  • 建議選蛋時，不要選擇大顆蛋，盡量挑選外殼較硬且重量較重者。﻿

4. 放雪櫃前用乾布擦拭蛋殼：

  • 雞蛋在離開母雞產道前，母雞會分泌膠質保護蛋殼表面，若購買蛋後清洗，容易導致此層膠質被破壞，也容易造成細菌入侵。
  • 建議若不是購買洗選蛋，而蛋殼表面髒髒的，可以用乾布擦拭後，直接放入雪櫃，要使用時再清洗。﻿

內容獲營養初 Nutrue - 營養師杯蓋授權轉載

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責任編輯：黃泳欣

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