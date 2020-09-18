【蛋卡路里】不同蛋製品熱量蛋白質大比拼 溏心蛋比茶葉蛋高卡
保健美顏 10:58 2020/09/18
大家常吃的烚蛋、溫泉蛋、溏心蛋，哪個熱量較高？台灣營養師蕭瑋霖（杯蓋）近日在其facebook專頁列出8種蛋製品的熱量和蛋白質，並教大家揀蛋及保存貼士。
8種蛋製品熱量及蛋白質（每100克計算）
|熱量（千卡）
|蛋白質（克）
|溫泉蛋
|127
|12.5
|皮蛋
|127
|12.5
|茶葉蛋
|141
|13.7
|烚蛋
|144
|14.4
|滷蛋
|171
|16.4
|溏心蛋
|175
|14.3
|鹹蛋
|185
|13.3
|鐵蛋
|288
|26.6
同場加映：8種不含類雌激素雞蛋名單↓
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揀蛋及保存貼士
1.營養價值
- 褐色蛋的營養不比白色蛋高，只是母雞的品種不一樣。
2.存放時蛋尖向下
- 蛋的氣室在鈍端，為了避免蛋白與氣室接觸，影響蛋的新鮮度，所以尖端要朝下存放。
3. 揀殼較硬、較重的蛋：
- 母雞會隨著年齡，產道逐漸變寬，所以較老的母雞所產的蛋會較大顆，但不一定比較營養。
- 建議選蛋時，不要選擇大顆蛋，盡量挑選外殼較硬且重量較重者。
4. 放雪櫃前用乾布擦拭蛋殼：
- 雞蛋在離開母雞產道前，母雞會分泌膠質保護蛋殼表面，若購買蛋後清洗，容易導致此層膠質被破壞，也容易造成細菌入侵。
- 建議若不是購買洗選蛋，而蛋殼表面髒髒的，可以用乾布擦拭後，直接放入雪櫃，要使用時再清洗。
內容獲營養初 Nutrue - 營養師杯蓋授權轉載
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責任編輯：黃泳欣