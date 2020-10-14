【甜品食譜】甜點師教整100%朱古力撻 公開撻皮鬆脆及防回潮貼士
不論平時吃得再飽，女生總能夠在肚子內為甜品留下位置，特別是朱古力甜品的滋味，基本上沒人可以抵擋得住。今次TOPick就邀請了Les Petits Fours 創辨人兼甜點師 Whitney教我們製作100%朱古力撻，各位朱古力控可趁機親手製作一份屬於自己的朱古力滋味！
朱古力撻底材料
蛋 20g
糖霜 38g
低筋麵粉 85g
可可粉 15g
杏仁粉 12g
牛油（室溫） 60g
鹽 1/2tsp
準備
預熱焗爐至180度
朱古力撻底做法
1. 先把牛油、鹽和糖霜混合，打發至淺黃色。
2. 慢慢加入雞蛋繼續打發。
3. 混合杏仁粉、可可粉及麵粉，加入牛油糊中混合。
4. 用保鮮紙包好，雪30分鐘至硬身。
5. 取出麵團，輾開約3mm厚，入模，刺孔備用。
6. 180度焗15分鐘，出爐後抹上一層朱古力防止回潮。
朱古力餡材料(1個6"份量)
100% 朱古力（熱水座溶）150g
砂糖 45g
淡忌廉 200g
粟粉 1tsp
牛油 22g
朱古力餡做法
1. 先把淡忌廉，砂糖與粟粉煮熱。
2. 然後分3次加入朱古力中，徐徐降溫。
3. 加入牛油並攪拌至滑身。
4. 加入撻殻中抺平。
5. 置雪櫃30分鐘至凝固。
此外，如果想確保100%朱古力撻能夠完美出爐，以下兩大貼士必須要留意：
- 把朱古力撻皮搓開時，切記不要搓得太耐，以免撻皮起筋變硬。
- 麵團入模後，需要用手指把邊緣的撻皮捏高2mm，因為烘焗時撻皮會收縮，如沒做這步驟，放朱古力餡的容量使會減少。
- 緊記要為麵團刺孔，讓烘焗時麵團能夠自孔中疏氣。
場地提供：Les Petits Fours
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責任編輯：王芷瑩、吳梓楓