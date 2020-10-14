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【甜品食譜】甜點師教整100%朱古力撻　公開撻皮鬆脆及防回潮貼士

精明消費 10:54 2020/10/14

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

Les Petits Fours 創辨人兼甜點師 Whitney教大家做朱古力撻。

不論平時吃得再飽，女生總能夠在肚子內為甜品留下位置，特別是朱古力甜品的滋味，基本上沒人可以抵擋得住。今次TOPick就邀請了Les Petits Fours 創辨人兼甜點師 Whitney教我們製作100%朱古力撻，各位朱古力控可趁機親手製作一份屬於自己的朱古力滋味！

朱古力撻底材料

蛋　20g

糖霜　38g

低筋麵粉　85g

可可粉　15g

杏仁粉　12g

牛油（室溫）　60g

鹽　1/2tsp

準備

預熱焗爐至180度

朱古力撻底做法

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1.　先把牛油、鹽和糖霜混合，打發至淺黃色。

2.　慢慢加入雞蛋繼續打發。

3.　混合杏仁粉、可可粉及麵粉，加入牛油糊中混合。

4.　用保鮮紙包好，雪30分鐘至硬身。

5.　取出麵團，輾開約3mm厚，入模，刺孔備用。

6.　180度焗15分鐘，出爐後抹上一層朱古力防止回潮。

朱古力餡材料(1個6"份量) 

100%　朱古力（熱水座溶）150g  

砂糖　45g

淡忌廉　200g

粟粉　1tsp

牛油　22g 

朱古力餡做法

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1.　先把淡忌廉，砂糖與粟粉煮熱。

2.　然後分3次加入朱古力中，徐徐降溫。

3.　加入牛油並攪拌至滑身。

4.　加入撻殻中抺平。

5.　置雪櫃30分鐘至凝固。

此外，如果想確保100%朱古力撻能夠完美出爐，以下兩大貼士必須要留意：

  • 把朱古力撻皮搓開時，切記不要搓得太耐，以免撻皮起筋變硬。
  • 麵團入模後，需要用手指把邊緣的撻皮捏高2mm，因為烘焗時撻皮會收縮，如沒做這步驟，放朱古力餡的容量使會減少。
  • 緊記要為麵團刺孔，讓烘焗時麵團能夠自孔中疏氣。

場地提供：Les Petits Fours

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責任編輯：王芷瑩、吳梓楓

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