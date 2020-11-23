【微塑膠檢測】港人常用樽裝水微塑膠大檢測　飲水變吞微塑膠可增患癌風險

▲ TOPick最新調查發現，市面逾9成品牌樽裝水樣本，不論是礦泉水或蒸餾水，均含微塑膠。

飲水隨時變「食膠」！近年不少海洋食品都會找到微塑膠的蹤影，惟全球各地食物安全監管機構未有訂立相關食物安全標準。TOPick最新調查發現，市面逾9成品牌樽裝水樣本，不論是礦泉水或蒸餾水，均含微塑膠，其中一瓶最多可含46顆微塑膠。

微塑膠近年被發現廣泛存在於海水、食鹽、海洋生物及人類糞便等，TOPick委託香港公開大學檢測和認證學系研究團隊，為市面常見10款、涉8個品牌共30瓶樽裝水，測試各樣本中大於100微米（μm）的微塑膠含量。

結果發現，僅有一個「屈臣氏」蒸餾水800毫升的樣本未被檢出微塑膠，其餘29個樣本均含有3至46顆微塑膠。由於各瓶樽裝水容量不同，若以每公升平均微塑膠含量計算，最多一款為「維他」純蒸餾水700毫升，每公升含30顆微塑膠；其次為「Meadows」法國礦泉水500毫升，每公升含27顆微塑膠。

想知道每款樽裝水微塑膠含量，按圖即看（由最多至最少）：

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料來自膠樽物料或生產工序污染

帶領團隊的香港公開大學檢測和認證學系副教授史東甫表示，團隊其後將較大的微塑膠放在紅外綫光譜儀分析化學成分，發現一粒由「5100西藏」冰川礦泉水檢出的微塑膠為「聚對苯二甲酸乙二酯微塑膠（PET）」，相信很大機會來自膠樽的物料：而另一粒來自「維他」純蒸餾水700毫升的微塑膠則為「聚苯乙烯（PS）」物料，由於與樽身塑膠物料不同，料於生產工序或水源出現污染而導致。

史東甫指，不少人會認為蒸餾水經蒸餾技術可篩走微塑膠，但今次結果顯示蒸餾水微塑膠含量甚至比礦泉水多，反映除水源外，廠商製作膠樽和入樽技術，正是影響微塑膠含量的主因。他稱，今次發現好讓市民意識到人類每天正不自覺進食微塑膠，不再只限於海洋生物，又指近年已有研究指出很細小的微塑膠可以進入血液，認為有需要為此定食用標準，減少「食膠」對人類的影響。

各品牌回應：

「維他」製造商

蒸餾水是經過一系列嚴謹的製作過程，包括蒸餾及過濾系統，生產程序得到ISO22000認證，產品符合NSF International標準及本地法例要求，以確保產品安全飲用。

「Meadows」進口及經銷商

一向以食品安全為先，就報道所提及的研究，歡迎把完整檢測報告分享予公司，作詳細分析並驗證相關研究結果。

「5100西藏」製造商

產品水源位於西藏念青唐古拉山脉5,100米，工廠非常重視食品安全及產品質量，獲中國質量認証中心頒發的質量管理體系認証証書和HACCP認証証書，而瓶體使用中國石化提供無毒無害的PET原材料，符合食品安全要求。

「屈臣氏」製造商

蒸餾水生產過程採用先進蒸餾技術，包括多層過濾及以攝氏105°C高溫蒸餾製作而成，亦會進行各項產品檢測，包括委託獨立專業機構檢測蒸餾水産品中體積大於100微米的微塑膠量並未有發現相關體積的微塑膠。長遠而言，公司亦會研究以其他創新物料替代塑膠物料，並不斷優化產品生產程序，以確保消費者能安心飲用優質蒸餾水。

「飛雪 」製造商

產品安全是公司最重視一環，一直緊守業界嚴謹的安全及品質標準，並在產品推出市面前，就產品質量及安全進行定期檢測。公司明白消費者對此議題的關注，但現時國際間及香港仍未有一致認可的檢測方法或法定的標準，會積極留意有關微塑膠的新研究及發展。

「佳之選」製造商

一向注重食物安全及衞生，產品原產地為蘇格蘭，生產過程嚴謹並經多重過濾，符合歐盟食品和飲料法規的嚴格監管。

「清涼 」製造商

礦物質樽裝水生產過程嚴謹，採用先進的多重過濾技術製作而成，生產過程中會進行產品檢測，並委託獨立機構檢測，而檢測報告均顯示產品內並未有發現相關體積的微塑膠

「景田百歲山」製造商

公司每周會為出口批次的樽裝水抽樣進行微生物測試，全部均符合內地和本港食物安全要求和標準。

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記者：陳子謙