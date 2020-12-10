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【體質大不同】特稟體質較常有鼻敏感腸胃敏感　浸大中醫教調養身體：要少吃牛肉鵝肉海鮮

保健美顏 09:53 2020/12/10

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特稟體質人士應少吃易致敏食物，例如牛肉。

特稟體質就是指具有一些先天的特殊稟賦的體質，這裡我們說的不是超能力，而是指醫學上說的過敏體質。特稟體質可以有多種表現，以下是一些在香港常見的例子︰

  • 鼻敏感：沒有患感冒卻動不動就鼻塞、流鼻涕、打噴嚏等。
     
  • 皮膚敏感：皮膚容易起蕁麻疹、風團等。
     
  • 腸胃敏感：比如腸易激綜合症，主要表現就是稍有不慎就引起腹瀉，比如吃得辣點就瀉，吃得油點就瀉，吃得涼點就瀉，食物硬點也瀉，吃得多點還瀉。

飲食方面

特稟體質的人飲食宜清淡，搭配要均衡，葷素比例要合理：

  • 多吃補氣的食物，例如北芪、五指毛桃、淮山、黨參、龍眼、核桃、板栗等。
  • 少吃各種容易致敏的食物，例如蕎麥、蠶豆、白扁豆、牛肉、鵝肉、海鮮、酒、辣椒等。

運動方面

特稟體質者要加強運動，各種運動形式都可以：

  • 有些人的皮膚對自己的汗液過敏，那麼運動可以採取低強度、長時間的方式，減少汗液的集中大量排出。
     
  • 有些人的皮膚對冷空氣敏感，那就在運動前做更多更長時間的熱身運動，盡量選擇在戶外而不是有冷氣的健身房運動。

內容節錄自《養生有法 ‧ 體質養生》，獲香港浸會大學賽馬會中醫疾病預防與健康管理中心授權轉載。

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責任編輯：羅嘉欣

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