【全民造星】劉美君被更年期煩惱纏繞　乾眼症加抑鬱症：想挖出我的眼球

▲ 劉美君被更年期煩惱纏繞，乾眼症加抑鬱症如處身噩夢。

出名身型Fit爆、擁有超結實腹肌的56歲劉美君（Prudence），早已經當了「嫲嫲」，身在美國養尊處優的劉美君經常大騷健美身型。但在日前她發表一段長文，講述處於更年期的自己面對各種困擾，包括乾眼症、頭皮痕癢及抑鬱等問題。

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▲ 劉美君是圈中凍齡代表。（instagram圖片）

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面臨更年期煩惱

現年56歲的劉美君在80年代屬圈中非常早婚的人士，先後與兩任丈夫誕下一子兩女，2014年更榮升嫲嫲級別。

而她一向是出名身型Fit爆、外貌凍齡的女藝人，樣貌十年如一日外，劉美君經常毫不吝嗇，在社交網站發放做運動的照片，大晒努力操練得來的腹肌及馬甲線，讓人非常羨慕。

▲ 年屆56歲的她被更年期困擾。（instagram圖片）

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不過已屆56歲、處於更年期的她，最近受到身體改變的困擾。

日前她在instagram以英文發表長文，同時附上兩張拉筋的照片。她透露現時正經歷著更年期，在停經之前會面對一連串的身體變化：「有些人會在40多歲開始月經不調，亦有些人早在30歲中期已經開始產生變化。」

「我也不例外，我的人生在40歲後段，經歷了漫長又艱難的時間，但我最糟糕的，是2016年和2017年。除了被診斷出眼睛乾澀、頭皮發癢，同時亦被診斷出有抑鬱症狀。」

劉美君指她的雙眼長期乾涸，總是充滿血絲：「想挖出自己的眼球，將它們浸入水中。我感覺到雙眼四周隨時會破裂。」

她回憶在第一季《全民造星》換當導師時，經常都要使用眼藥水舒緩症狀：「有趣的是人們總以為我很情緒化，全都是眼淚。」但其實那些都是眼藥水。

▲ 劉美君不時分享她的結實腹肌。（instagram圖片）

被視為凍齡代表的劉美君，近年更聽到女性友人對她說：「哎呀，你好殘啊！」覺身處於噩夢和地獄當中，但她仍然對自己能夠做出照片中的高難度瑜伽動作感到滿足。

不少網友被劉美君啟發，佩服她在這個年紀仍然落力維持最佳狀態，劉美君亦有留言分享心得：「早睡早起，不吃雜糧。就從每天都散步30分鐘吧！」

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