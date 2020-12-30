【寒流襲港】天氣凍瞓覺點解易抽筋？　中醫︰熱敷可紓緩勿按穴位易整傷【內附食療】

▲ 中醫師教路，用熱水沐足有助改善氣血循環，紓緩抽筋。

寒流來襲，能夠躲在暖笠笠的被窩裏，絕對是嚴冬中一大樂事。不過，這帶給人溫暖的被窩，亦是下肢突發性抽筋最常發生的地方。註冊中醫師陳俊傑指，天氣寒冷的確是會令人四肢的經脈血氣運行不暢及不足，誘發抽筋現象。要避免半夜三更時被這疼痛難堪的「意外」擾人清夢，醫師說可嘗試由幾種方法入手改善。

相信大部分人也嘗試過在半夜睡夢中腿部突發抽筋的滋味，位置因人而異，但大多數在小腿出現——後腿肌肉突然收縮，關節及局部肌肉更會僵硬變形，同步產生模稜兩可的疼痛感覺，持續數秒或幾分鐘不等；有時甚至連帶足踝或腳趾也受害，就算隔天醒來拉扯感依然存在，讓人苦不堪言。

▲ 抽筋即肌肉不自主地收縮，陳醫師指於天氣寒冷及晚上睡覺後就特別容易發生。（iStock圖片）

根據《黃帝內經》記載︰「肝主筋、腎主骨、脾主肉、心主脈、肺主皮毛」，當中強調的「肝」亦非單單指肝臟，而是包括了肝血，肝氣與肝經，所以以中醫角度來說，抽筋與這三者是有莫大關連。

抽筋因經脈氣血不足

抽筋主要成因是四肢經脈氣血不足、運行不暢，尤其是天冷時節及晚上睡覺後就特別容易發生，因為睡覺時活動減少，氣血內收，四肢的氣血運行會更差，導致經脈滋養不足，誘發抽筋。

陳俊傑醫師更指，抽筋亦常出現於經常勞累及有舊患部位，或是剛做完運動後，而女士們穿高踭鞋會令腿部易勞損，常穿短褲又容易冷傷足經脈，抽筋問題也較普遍。

不過，為何抽筋老是常出現於小腿上呢？陳醫師這樣解釋︰「相比起大腿，小腿更遠離人體中心位置，亦明顯比大腿細小，故氣血流通度會比大腿差。而且小腿承受身體的重量較多，會增加平日勞損及勞動機會，故抽筋亦較易發生。」

長者孕婦較易抽筋

陳醫師更說，抽筋通常較易出現在長者身上。

長者肝腎虧虛，本身的筋骨及五臟六腑相對會較差，氣血運行亦較慢。而且老人家人生閱歷長，舊患自然多，所以經常抽筋也不足為奇。

另外孕婦也較容易抽筋，他說通常是發生在懷孕最後幾個月，由於孕婦大部分氣血流入去養胎，四肢氣血會減少，而且胎兒所佔的位置大，阻礙了氣血運行，因而較易抽筋。

如要應付突然其來的局部抽筋，可以幾個簡易的急救步驟紓緩疼痛感。以小腿為例，應以反方向伸展肌肉，將膝關節伸直，盡量將腳板向上翹、腳跟向下蹬，慢慢拉長小腿肌肉，以停止肌肉不自主的收縮。

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熱水浸足助氣血循環

而坊間有不少按摩或按壓穴位方法，聲稱可以改善抽筋問題，如按人中穴、委中穴及承山穴等，陳醫師就不太建議。

雖然這些方法並非有錯，但一般人未必能掌握到穴位的正確位置，就算記得穴位，也會因個人肥瘦及氣血運行而有所不同，所需的力度亦有異，如力度及時間控制不恰當，很容易出錯，造成反效果。

他建議可選擇熱敷來紓緩抽筋帶來的痛楚，如以攝氏40度的熱水浸足部約20分鐘，改善局部或全身氣血循環。「或可加半個檸檬，效果會更佳，因為檸檬帶酸味，有收斂、固澀作用，對筋有好處。」

他更推介可飲用桑寄生茶預防抽筋，因桑寄生有去風濕及強筋骨作用，或可進食適量的栗子及核桃等，補肝腎之餘亦可改善抽筋。

▲ 桑寄生茶（資料圖片）

推介食療︰桑寄生茶（4至7人分量）

材料︰桑寄生、蓮子各1両

製法︰將材料洗淨後，用8碗水煲兩小時後，加適量的糖調味便可飲用。

記者︰黃依情