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【陀槍師姐2021】「Hang基」曾做張家輝替身　關曜儁靠健身變爆肌男改變命運

娛樂 17:36 2021/02/03

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關曜儁在《陀槍師姐2021》引起觀眾關注。

劇集《陀槍師姐2021》正在熱播當中，藝人關曜儁（前名關梓陽）在《陀槍師姐2021》中飾演羅子溢的好兄弟Hang基，由於關曜儁的角色十分搶鏡，成功在《陀槍師姐2021》引起觀眾關注。

【陀槍師姐2021】宣萱入行以來歷5段情都未能開花結果　與好拍檔古天樂一直傳緋聞

肥仔翻身

曾是肥仔一名的關曜儁，曾連續多次投考TVB藝員訓練班不遂，他接受TOPick訪問時曾回憶2012年第一次考TVB藝員訓練班的情況：「當時已到了最final的面試，是見電視台的高層，當時其中一位高層跟我說︰『原來你咁肥！』」

關曜儁和羅子溢在《陀槍師姐2021》是出生入死好兄弟。（取自IG）

熱愛表演的關曜儁惟有兼職大型時裝公司保安，並下定決心減肥。當時月薪只有5千元的關曜儁，經常遇到一位健身教練，更膽粗粗上前向他提出將月薪一半給予對方教自己健身，半年關曜儁減掉接近20磅。

面對刻苦的減磅，關曜儁甘之如飴：「我很喜歡接受挑戰，希望做到成功為止。我自己最愛演戲。」

健身前後分別。（取自IG）

曾任張家輝替身

操Fit後的關曜儁終於在2015年才成功考入第28期無綫電視藝員訓練班，2018年更在《2018 PCA PRO 及香港健美及運動體適能錦標賽》中奪得「第一屆華南地區男子運動模特泳裝 S 組亞軍」。

關曜儁曾在電影《魔警》中，擔任張家輝的替身，由於片酬只有500元，即使經常開工也不夠餬口，於是關曜儁決定創業開店，希望用賺到的錢來支持自己的演藝夢。

Leo是健身教練，2018年更贏得健美先生獎項。 （被訪者提供)

2019年關曜儁開設集健身及美食於一身的樓上店，靠健身改變自己的命運。

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星級健身教練

由肥仔成大隻仔，已考取健身教練牌的關曜儁非常樂意分享他的Keep Fit之道：「曾經有位女學員，她丈夫是牙醫，每天都要彎下身工作，背脊經常出現痛楚，於是我教他每日做一些簡單動作，大約兩星期後，他的痛楚得到紓緩，我很開心幫到他。」

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健身對關曜儁來說能助己助人，圈中不藝人也是他的學生，當中包括張振朗、何廣沛、朱敏瀚等等。

同場加映：張明偉訪問

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撰文 : TOPick柴犬出動

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