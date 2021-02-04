【疫情一周年】消委會接逾3萬宗投訴創5年新高　網購錄逾1.3萬宗口罩飈近640倍

▲ 消委會公布2020年接獲的投訴數字。（消委會提供）

新冠肺炎疫情令港人在2020年要抗疫中度過，外遊計劃擱置或延期，各式各樣的防疫產品營運而生，加上新常態下網購﹑外賣等盛行，所引伸的消費問題亦增加。消委會去年接獲逾3萬宗消費投訴，按年升逾2成，更創5年新高，其中網購投訴亦有超過1.3萬宗，較前年增近2倍，亦佔整體投訴4成半；而口罩和旅遊事務則成最多投訴產品和類別，分別有超過5,300宗及4,400宗，按年飈近640倍及1.4倍。

疫情陰霾下，社會及市民受社交活動減少和經濟受創的沖擊，消委會去年接獲30,935宗投訴，較2019年大幅上升 26%，更是自2015年來最高。在全球航空及旅遊業癱瘓下，投訴中與旅遊事務相關的類別佔最多，有5,371宗，按年上升1.4倍，當中超過8成涉及機票，4成半涉及更改或終止合約，而去年兩間旅行社倒閉後，亦引發了逾1,000宗投訴。

其次為醫藥及健康設備類別，共有近4,699宗，當中超過95%與口罩相關，達4,486宗，按年急增640倍；餘下200多宗餘宗投訴個案，則分別與按摩椅或按摩器、瘦身儀器、紅外線設備等有關。

消委會主席林定國解釋，去年與機票取消有關的投訴個案由前年的816宗，增逾4倍至4,317宗，反映市民因疫情未能旅遊，需要作出追討或更改行程，有機會因而令相關爭拗增加；而疫情初期出現口罩荒，市民四出張羅，一窩蜂搶購網上平台銷售的口罩，但商戶可能未能應付突如其來的大量訂單，導致延誤供貨時常發生。

疫情下「宅」經濟促使網購盛行，消委會去年收到13,642宗網購投訴，整體投訴數字近4成半，比前年激增約2倍，其中3成來自醫藥及健康設備，主要涉及口罩未能如期交付、銷售手法及價格爭議，例如有商戶延遲超過半年才出貨；另有超過2成半來自旅遊事務，以更改或終止合約、商戶倒閉及價格爭議為主。

消委會提及，由於面授課堂須要暫停，進修相關的投訴大幅上升近1.3倍至874宗；而婚禮服務亦受「限聚令」影響可能要延期或縮減規模，相關投訴增長2倍至233宗，建議受影響商戶宜盡早透過合適渠道，例如其網頁或社交平台詳細交代相關安排，讓消費者安心。

對於近日市面有口罩含菌量超標，消委會主席林定國強調，口罩是關乎影響身體健康的產品，一旦有任何問題，都可影響商戶聲譽，提醒商戶須盡力確保產品符合安全要求。

消委會續指，雖然日常用品去年平均售價升幅，大致與綜合消費物價指數相關貨品組別相符，惟自從去年2月疫情開始嚴峻，部分貨品例如食米出現搶購潮，平均售價由2月起至第三季顯著上升，直至第四季才回落。綜觀全年平均售價，當中以罐裝肉貨品的整體升幅最大，5款罐裝肉的平均售價較前年上升 7.4%至27.8%；其次是食米，平均售價較前年上升 2.7%至 14.5%；而食油的平均售價則相對穩定 。

消委會又言，雖然政府已接納推動強制性冷靜期的立法倡議，並已完成公眾諮詢，但受到社會事件和疫情延誤，立法工作未完成，憂慮疫情過後，涉及美容和健身行業的不良營商手法會死灰復燃，甚至變本加厲，會方早前已推出計劃，協助社工或教師，加強特殊需要人士的自我保護能力，又相信如冷靜期成功立法，對廣大消費者的權益都有更大保障。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳曉瑩