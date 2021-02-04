【消委會】投訴個案最大金額涉款3,600萬元　黃馮律師行遭接管接7宗投訴

▲ 消委會指，去年接獲的投訴中，金額最大的個案與物業買賣有關，涉款3,600萬元。（經濟日報資料圖片）

消委會去年接獲逾3萬宗消費投訴，按年升逾2成，更創5年新高，金額最大的個案與物業買賣有關，涉款3,600萬元。消委會亦就黃馮律師行遭接管一事，接獲7宗投訴，亦已向律師會提出4項建議。

疫情下引伸的消費問題增加，消委會去年接獲的網購投訴超過1.3萬宗，較前年增近2倍，亦佔整體投訴4成半，口罩投訴更飈近640倍，詳情即看：【下一頁】

消委會今日（4日）公布2020年全年接獲的投訴數字，總幹事黃鳳嫺表示，眾多投訴中，最大金額的個案涉款3,600萬元，涉及一單買賣物業的投訴，當業主在收樓後發現好多「執漏」﹑貨不對辦等問題，例如：單位滲水﹑裝修儀器未清理等，因而引起不少爭議，由於個案牽涉的細節及項目較多，有關個案目前仍在跟進中。

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此外，黃馮律師行涉違反《律師帳目規則》及有前文員涉嫌不誠實挪用客戶款項，去年底被香港律師會介入接管，不少苦主用作買樓的「血汗錢」被凍結。消委會主席林定國指，該會至今收到7宗相關投訴個案求助，已積極跟進中及聯絡事主。

他亦透露，消委會已跟律師會接觸，並向對方初步提出4方面的建議，包括提高不同律師行背景和服務質素的資訊透明度；讓業主清楚了解進行樓宇買賣的簽署選項；加強監察律師樓及人員的運作與操守；以及為今次事件為苦主提供特殊措施助他們度過難關。

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記者：陳曉瑩