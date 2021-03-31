【鬧爆前度】麥貝夷再發文斥前度　繼續不為「頭號嫌疑犯」翟威廉作澄清

▲ 麥貝夷力數前度惡行：「性伴侶數量驚人！」，翟威廉成頭號嫌疑犯。

歌手麥貝夷日前在個人社交網平台上，以回名方式撰文力數前度的不是，當中指控包括指對方不忠，指前度性伴侶數量驚人、辯稱表示全由女方主作出主動等。

網民根據種種證據猜測，麥貝夷矛力所指的是TVB藝員翟威廉。男方否認此事，他的前女友陳庭欣亦幫口表示不知翟威廉與麥貝夷拍拖。

不過麥貝夷昨晚（3月30日）又再度發文轟前度，仍然未有點名指控，不過卻仍未有成為「頭號疑犯」的翟威廉作澄清。

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▲ 二人過前不時相約直播Jam歌。（網上圖片）

麥貝夷發文指前度濫交

現年35歲的麥貝夷日前在其交網站撰文，指被前男友哄騙多時，男方對外指整段關係由她作主動，想撇清關係，而麥貝夷更大爆男方性生活不檢點：

今天才知道，你性伴侶的數量多得驚人。然後，你對外說的就都是我主動，你完全沒有做任何事情讓我們開始，也從來都沒有挽留我，原來疼愛和照顧都是演出來的。還把我當傻瓜一樣告訴別人，只是我主動糾纏你，所以你完全是被動的，也不需要付上任何責任。 到底你的人生是由多少個謊言組成呢？現在知道你髒成這樣，如果以後有機會見面還可以怎麼面對你？

而發文當日，正是男方的生日，因麥貝夷在文末寫道：「生日快樂，生生不見了。」

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▲ 麥貝夷與翟威廉的好友一同開Live。（影片截圖）

麥貝夷從教訓中反省

曾與麥貝夷傳緋聞的翟威廉成為頭號嫌疑犯，除了因二人曾被影到拍拖外出，過往又經常合作進行網上直播Jam歌，麥貝夷出帖當日正正是翟威廉的36歲生日正日。

後來女方再度撰文，指自己需要時間沉澱、感謝大家的慰問：「我會更努力的做好自己，從教訓中好好反省，也希望和我經歷同樣事情的人，知道你並不孤單，很快就會好的了。」

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▲ （instagram圖片）

翟威廉否認指控

事發後有傳媒向翟威廉查詢，他否認自己是女方所指的前度，自己亦不認識對方的男友，對記者的提問似乎不想多作回應，有迴避之嫌。

而與翟威廉分手已近4年、仍保持友好關係的前女友陳庭欣則表示，不知道翟威廉曾與麥貝夷拍拖。

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▲ 麥貝夷當年憑《勾手指尾》唱歌街知巷聞。（instagram圖片）

麥貝夷再度發文

事情開始發酵引起大眾討論後，麥貝夷再度撰文：「請各位不用作無謂猜測。我會好好吸收這次經歷，令自己進步，而傷痛就讓它跟著過去一同流走。現階段我只期望好好沉澱自己然後專注面對未來的工作。再次感謝大家。」

不過文中仍未點出人名，但同時卻也未有成為「頭號疑犯」翟威廉澄清。

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麥貝夷歌唱比賽入行

麥貝夷於2007年參加歌唱比賽入行，於2011年獲安排與歌手鍾一憲組成情侶檔，推出歌曲《勾手指尾》頗受歡迎。可惜於2013年，她與當時所屬的大名娛樂因續約問題鬧不快。

轉簽公司後的麥貝夷間中接商演，年前結識翟威廉後，亦不時有亮相對方的「Happy Live」直播。

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翟威廉八料港男冠軍

曾先後參選亞洲先生和香港先生的翟威廉，曾到日本和韓國留學，在2010年成為港男的八料冠軍後簽約TVB至今。

他近年與家人合資購入工作室，發展網上直播的KOL工作，又創業賣酒。最為人所知的是與港姐陳庭欣的5年情，二人於2017年分手後，女方戀上彩豐行老闆楊振源，而翟威廉則先後與As One成員陳苑澄、劉佩玥等女星傳出緋聞。

同場加映：邱芷微陳志忠訪問