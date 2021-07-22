【榴槤控】「海龍王」首次登港入門級粉絲必試 榴槤王子教5招揀靚榴槤秘訣
7至9月份是吃榴槤的季節，今集《靚太廚房》請到有榴槤王子稱號兼唯港薈酒店署理行政總廚何偉誠師傅（Danny）教大家5招揀靚榴槤。他還會介紹5款人氣榴槤，包括首次來港的榴槤。
揀靚榴槤貼士
點擊大圖了解揀榴槤貼士：
第一招：中型榴槤口味最平均
Danny表示很多朋友去街市買榴槤，認為愈大的榴槤代表愈好，原來不一定。因為當榴槤愈大，它的形狀分佈不均勻，一邊會熟，一邊不會熟。
可能你買這麼大的榴槤，有一半會扔掉！
他建議大家大約選擇1.2kg至1.5kg的中型榴槤，它們的口味最平均。
第二招：從星星紋路知道瓣數
買榴槤的基本功，便是看它的尾部！
此外，Danny指榴槤尾部出現的星星紋路，能反映該榴槤的瓣數。一般榴槤可以數到5至6瓣，愈多紋路代表愈多瓣，有機會有多點榴槤肉。有些人不知道這個小技巧，誤以為開盡了榴槤瓣，卻還有榴槤肉藏在不顯眼的榴槤瓣內，變成浪費。
第三招：蒂部刮皮後呈鮮綠色
如果想知道榴槤新不新鮮，可以留意榴槤蒂部。Danny示範用手指甲刮蒂部的皮，如果發現是鮮綠色的話，證明很新鮮的榴槤；如果會刮甩或者乾燥，變了柴絲，證明這個榴槤擺放了一段時間，代表不太新鮮。
第四招：嗅榴槤尾部
如果想知道榴槤香不香，Danny教大家可以把手呈「Ｃ」字型放在榴槤尾部，然後輕輕嗅一下，可以嗅到濃郁的味道。
通常馬來西亞人喜歡吃XO味道、重甘口味，你可以嗅到些甘香味道，這代表靚榴槤。
他續指香港朋友比較喜歡吃甜榴槤，所以笑高言香港朋友通常會投訴「師傅，為何榴槤會苦？」、「是不是變壞了？」他解釋，這些是靚榴槤，它們是老樹生產的榴槤，因此會帶酒香。
大約40至50樹齡的老樹所生產的榴槤的味道最重最好！
第五招：搖晃榴槤辨認乾包
Danny分享通常吃榴槤的人會選擇乾包，搖晃榴槤可得知榴槤屬乾包還是濕包，增加買到心頭好的機會。方法十分簡單，把手指頭放在榴槤釘中間固定，之後輕輕搖晃它。
如果感覺到榴槤內有些東西郁動，證明這是乾包，因乾包不會黏殼。
當你搖晃它，榴槤肉會懂得郁動，所以這是乾包。
5款人氣榴槤品種
Danny為大家介紹5款人氣榴槤品種，當中包括首次到港的海龍王榴槤。每款榴槤的濃度子甜度組合不同，大家可選擇合適自己口味的榴槤！
其實不同榴槤的品種，基本上都有不同的味道及口感！
點擊大圖了解榴槤品種詳情：
5款榴槤比拼
|榴槤品種
|價錢
|濃度
|甜度
|海龍王（首次登港）
|4/5
|4/5
|3/5
|D197貓山王
|5/5
|5/5
|2/5
|D175紅蝦
|4/5
|4/5
|3/5
|D163葫蘆
|3/5
|3/5
|4/5
|D101柔佛黃金
|3/5
|2/5
|5/5
海龍王
海龍王是馬來西亞的榴槤，Danny解釋它在馬來西亞已有一段時間，但是未有人把它推出市場，所以他特意帶來香港，給香港朋友試試。
海龍王的形狀呈圓形，榴槤肉有深黃及淺黃紋路，猶如雲石的顏色。它的味道不會太濃，散發出清香的味道，屬於入門級榴槤，初接觸榴槤的榴槤控可先試試這款榴槤，循序漸進。
D197貓山王
而香港人最熟悉的榴槤品種非貓山王莫屬！貓山王的形狀呈鵝蛋形，它的味道比較濃郁、帶甜味，而果核比較小。Danny解釋，靚的貓山王帶有甘香味道，不過香港的朋友大多喜歡吃甜度重點的貓山王，所以他們會選一些樹齡比較年輕所生產的榴槤來香港分享。
而一些喜歡重甘口味道，他們會選一些老樹生產的榴槤，因為老樹每次生產的榴槤比年輕的樹少，可能一棵樹只有幾個榴槤，因此味道會較香濃，帶有酒味。
D175紅蝦
紅蝦來自馬來西亞檳城，這品種的濃度比貓山王低一級，甜度較高，因此適合喜歡吃甜味和不重酒味榴槤的粉絲。
如果你不是太喜歡吃榴槤的話，基本上品嚐這個（紅蝦）都可以！
再者，紅蝦的接受程度相對大，因為紅蝦的核有一層衣，吃上去時很習慣慢慢啜核，慢慢咬開核衣，吃上去有些口感。
D163葫蘆
葫蘆正是以它的外形取名，不論外表及榴槤肉都是呈長形，猶如葫蘆。它不屬於貴價的榴槤，反而是大眾化價錢，直言基本上在馬來西亞、新加玻和香港，每個人都會捨得買來吃。
它的價錢不會高達一千元，這個（葫蘆）約$500至$600都可以買到。
葫蘆的味道比較清，不太濃，
不會好似貓山王一拳打落去，很強的味道！
如果以與紅蝦比較，有人或認為紅蝦比葫蘆重味，亦有人認為葫蘆比紅蝦甜，因此大家可按照喜好選擇榴槤。
D101柔佛黃金
馬來西亞柔佛洲出產黃金榴槤，稱為柔佛黃金，因為它的顏色比起其他榴槤更黃，而且它的味道是最甜。
如果大家不喜歡甘味，喜歡甜味的話，柔佛黃金是最佳選擇，它沒有濃郁的甘味，只有甜味。
大家了解不同榴槤特性，便可選對合適自己口味的榴槤了！
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記者：王芷瑩