【榴槤控】「海龍王」首次登港入門級粉絲必試　榴槤王子教5招揀靚榴槤秘訣

7至9月份是吃榴槤的季節，今集《靚太廚房》請到有榴槤王子稱號兼唯港薈酒店署理行政總廚何偉誠師傅（Danny）教大家5招揀靚榴槤。他還會介紹5款人氣榴槤，包括首次來港的榴槤。

▲ 唯港薈酒店署理行政總廚何偉誠師傅（Danny）（左）、主持Ricca（右）（曾嘉文攝）

揀靚榴槤貼士

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第一招：中型榴槤口味最平均

Danny表示很多朋友去街市買榴槤，認為愈大的榴槤代表愈好，原來不一定。因為當榴槤愈大，它的形狀分佈不均勻，一邊會熟，一邊不會熟。

可能你買這麼大的榴槤，有一半會扔掉！

他建議大家大約選擇1.2kg至1.5kg的中型榴槤，它們的口味最平均。

第二招：從星星紋路知道瓣數

買榴槤的基本功，便是看它的尾部！

此外，Danny指榴槤尾部出現的星星紋路，能反映該榴槤的瓣數。一般榴槤可以數到5至6瓣，愈多紋路代表愈多瓣，有機會有多點榴槤肉。有些人不知道這個小技巧，誤以為開盡了榴槤瓣，卻還有榴槤肉藏在不顯眼的榴槤瓣內，變成浪費。

第三招：蒂部刮皮後呈鮮綠色

如果想知道榴槤新不新鮮，可以留意榴槤蒂部。Danny示範用手指甲刮蒂部的皮，如果發現是鮮綠色的話，證明很新鮮的榴槤；如果會刮甩或者乾燥，變了柴絲，證明這個榴槤擺放了一段時間，代表不太新鮮。

第四招：嗅榴槤尾部

如果想知道榴槤香不香，Danny教大家可以把手呈「Ｃ」字型放在榴槤尾部，然後輕輕嗅一下，可以嗅到濃郁的味道。

通常馬來西亞人喜歡吃XO味道、重甘口味，你可以嗅到些甘香味道，這代表靚榴槤。

他續指香港朋友比較喜歡吃甜榴槤，所以笑高言香港朋友通常會投訴「師傅，為何榴槤會苦？」、「是不是變壞了？」他解釋，這些是靚榴槤，它們是老樹生產的榴槤，因此會帶酒香。

大約40至50樹齡的老樹所生產的榴槤的味道最重最好！

第五招：搖晃榴槤辨認乾包

Danny分享通常吃榴槤的人會選擇乾包，搖晃榴槤可得知榴槤屬乾包還是濕包，增加買到心頭好的機會。方法十分簡單，把手指頭放在榴槤釘中間固定，之後輕輕搖晃它。

如果感覺到榴槤內有些東西郁動，證明這是乾包，因乾包不會黏殼。

當你搖晃它，榴槤肉會懂得郁動，所以這是乾包。

5款人氣榴槤品種

Danny為大家介紹5款人氣榴槤品種，當中包括首次到港的海龍王榴槤。每款榴槤的濃度子甜度組合不同，大家可選擇合適自己口味的榴槤！

其實不同榴槤的品種，基本上都有不同的味道及口感！

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5款榴槤比拼

榴槤品種 價錢 濃度 甜度 海龍王（首次登港） 4/5 4/5 3/5 D197貓山王 5/5 5/5 2/5 D175紅蝦 4/5 4/5 3/5 D163葫蘆 3/5 3/5 4/5 D101柔佛黃金 3/5 2/5 5/5

海龍王

海龍王是馬來西亞的榴槤，Danny解釋它在馬來西亞已有一段時間，但是未有人把它推出市場，所以他特意帶來香港，給香港朋友試試。

海龍王的形狀呈圓形，榴槤肉有深黃及淺黃紋路，猶如雲石的顏色。它的味道不會太濃，散發出清香的味道，屬於入門級榴槤，初接觸榴槤的榴槤控可先試試這款榴槤，循序漸進。

D197貓山王

而香港人最熟悉的榴槤品種非貓山王莫屬！貓山王的形狀呈鵝蛋形，它的味道比較濃郁、帶甜味，而果核比較小。Danny解釋，靚的貓山王帶有甘香味道，不過香港的朋友大多喜歡吃甜度重點的貓山王，所以他們會選一些樹齡比較年輕所生產的榴槤來香港分享。

而一些喜歡重甘口味道，他們會選一些老樹生產的榴槤，因為老樹每次生產的榴槤比年輕的樹少，可能一棵樹只有幾個榴槤，因此味道會較香濃，帶有酒味。

D175紅蝦

紅蝦來自馬來西亞檳城，這品種的濃度比貓山王低一級，甜度較高，因此適合喜歡吃甜味和不重酒味榴槤的粉絲。

如果你不是太喜歡吃榴槤的話，基本上品嚐這個（紅蝦）都可以！

再者，紅蝦的接受程度相對大，因為紅蝦的核有一層衣，吃上去時很習慣慢慢啜核，慢慢咬開核衣，吃上去有些口感。

D163葫蘆

葫蘆正是以它的外形取名，不論外表及榴槤肉都是呈長形，猶如葫蘆。它不屬於貴價的榴槤，反而是大眾化價錢，直言基本上在馬來西亞、新加玻和香港，每個人都會捨得買來吃。

它的價錢不會高達一千元，這個（葫蘆）約$500至$600都可以買到。

葫蘆的味道比較清，不太濃，

不會好似貓山王一拳打落去，很強的味道！

如果以與紅蝦比較，有人或認為紅蝦比葫蘆重味，亦有人認為葫蘆比紅蝦甜，因此大家可按照喜好選擇榴槤。

D101柔佛黃金

馬來西亞柔佛洲出產黃金榴槤，稱為柔佛黃金，因為它的顏色比起其他榴槤更黃，而且它的味道是最甜。

如果大家不喜歡甘味，喜歡甜味的話，柔佛黃金是最佳選擇，它沒有濃郁的甘味，只有甜味。

大家了解不同榴槤特性，便可選對合適自己口味的榴槤了！

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記者：王芷瑩