【我要做業主2】高海寧首次置業帳面勁賺300多萬元　孝順女為家人買樓戶口只剩5千蚊

▲ 高海寧首次置業帳面勁賺300萬，孝順女為家人買樓戶口只剩5千蚊。

TVB節目《我要做業主2》前日（9月18日）播出第一集，高海寧（高Ling）打頭陣做嘉賓之一，分享買樓心得。高Ling於2015年首次置業，當時以500多萬元購入的物業現在於帳面上已賺約300多萬元。

不過在供樓期間，高Ling面臨不少壓力，例如戶口曾只剩下5000元，幸得家人幫忙捱過難關。

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▲ 高Ling於2008年參選港姐入行。（節目截圖）

朋友鼓勵下勇敢上車

2008年參選港姐而入行的高Ling，13歲時隨家人從南京來港生活，當時一家五口住在位於旺角女人街的天台屋，父母為照顧他們三姊弟，要做小販擺檔賺錢。

孝順的高Ling讀書雖然成績不錯，但為養家畢業後決定參選港姐入行賺錢，為家人置業是她一直以來的心願。經多年的努力，高Ling終於在2015年成功上車做業主。

在《我要做業主2》中，她接受主持胡諾言訪問透露，當年以稍低於平均呎價的價錢，以528萬購入油塘一個兩房單位。

她憶述：「單位放租後租金全數給了媽咪。當時該區平均呎價約1.2萬，我那個單位呎價約1萬零幾百蚊，慶幸身邊很多貴人，當時有人跟我說『抵買』，教我只要計好數、有需要、付得起首期、供得起就買得，不要多想時勢、高買低買那些事情。」

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▲ 高Ling打頭陣任《我要做業主2》嘉賓。（節目截圖）

選擇發展商「二按」

不過當年政府推出「樓市辣招」，700萬港幣以下的自住物業，按揭只能做到6成，當時手上有200多萬元積蓄的高Ling不想「一鋪清袋」，於是選擇發展商提供的「二按」，分別由業主和發展商各自付出兩成首期。

雖然發展商的息率較高，但讓高Ling供樓較為輕鬆：「首兩年約2.5厘，第3年開始5厘息口，於是我拿出100多萬作首期，餘下的我就跟自己說，兩年內一定要存夠那100多萬還掉這筆錢。」

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▲ 高Ling在節目中分享置業心得。（節目截圖）

供樓初期壓力大

雖然壓力大減，但在那段期間，高Ling曾試過長達7個月的時間沒有外快：「存款一直減少，戶口只剩下5千蚊，我喊呀！壓力大到！戶口得5千蚊但我要供2萬幾蚊，好彩當時家人都給了點支援，後來開始接到外面的工作就好一點。」

捱過那次之後高Ling事業開始穩步上揚，而樓價亦開始上升，據同一物業相近單位，近期售價達800多萬，照計高Ling的單位在帳面上至少升值300萬。

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否認買九肚山豪宅

高Ling坦言最近有打算物色新的物業，但否認早前買下九肚山豪宅的傳聞：「怎可能買得起？接下來買的單位想要自住，想要遠離市區和在海邊，環境要符合我要求的於會有點難。」

節目中她與胡諾言參觀示範單位，高Ling表示偏好西斜的房子，喜歡家裡有溫暖的感覺：「最近重拾畫畫興趣，希望新居有畫室，將來有小孩會給他們在房間自由畫牆，訓練他們的創意力。」

高Ling又提到她買樓投資方面深受媽媽影響：「她是那種辛苦工作，希望將來生活越來越好的人，也希望女兒將來過得好，所以賺到錢後就要買樓，將來有甚麼事都至少有地方住，她沒有強加她的想法在我身上，但我很認同她的看法，覺得這樣好穩陣，某程度上我要經濟獨立了，才能追求生活上的自由。」

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