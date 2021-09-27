【兒童護耳】了解10大初生嬰失聽高危因素　聽力受損可致語言發展遲緩

▲ 家長可了解10大初生嬰失聽高危因素。

胎兒早在媽媽肚內便能聽見聲音：媽媽懷孕約四週，胚胎已初見耳朵輪廓，四個月開始對聲音有感覺，六個月聽到聲音會有心跳加速、 四肢擺動等反應。聽力對兒童的語言發展非常重要，聽力一旦受損，小孩無法正常學習語言及發聲，甚至連說話的意慾也會減少，語言發展會比同齡正常兒童遲緩。

聽力影響語言 把握三歲前發育黃金期

一般而言，嬰兒六個月大便會牙牙學語，當他們聽到自己發出的聲音，便會更有興趣發聲。如父母呼喚時懂得轉頭或定下來聆聽，則顯示他們對聲音有反應。小孩約十二個月大時可發出「爸爸」、「媽媽」等單字組成的句子，二十四個月大就可以發出有四至五個字的句子。年紀漸長，句子可以更加複雜，詞彙亦會相應增加。

負責聽聲音及語言的腦部，需要聲音刺激才會成長及發展。在動物研究中，發現有聽覺剝奪（Auditory Deprivation）現象：即使初生動物的聽覺器官功能正常，若堵塞牠們的耳朵，令牠們聽不到聲音，若干年後把堵塞物料取走，再教牠們聽聲音，牠們對辨別聲音的頻率和長短都有困難。

兒童的語言發展關鍵期（Critical Period）是在三歲前，如果這段時間聽不到聲音，又沒有良好的語言訓練，即使日後再努力訓練，都只會事倍功半，發音和語言表達能力都有困難。

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初生嬰兒失聽之高危因素

然而，部分新生嬰兒失聽原因，可能與以下高危因素有關：

父或母有遺傳性耳聾

媽媽懷孕時患有德國麻疹、泡疹或弓型蟲症等，令胎兒受感染

媽媽懷孕時患病，需服食對聽覺有毒性的藥物

嬰兒出生時確診先天性小耳症、裂顎、裂唇或頭型有異、下頷骨顏面發育不全相關綜合徵狀，例如Treacher Collins Syndrome、Waardenburg Syndrome等

黃膽過高（>20mg/100ml）

出生時體重過輕，即1,500克以下（約3.3磅以下）

早產

嬰兒患有神經細胞疾病、麻疹或腮腺炎

出生時曾缺氧窒息

腦麻痺

嬰兒及幼童很多時會中耳發炎，成因大多是由於家人吸煙、上呼吸道感染或鼻咽敏感等，令小童耳咽管閉塞，中耳空氣不流通，導致中耳發炎積水。如不及早診治，可能會令耳膜穿破，嚴重更會引致永久性失聰。中耳發炎常見徵狀包括發燒、耳朵紅脹或要很大聲才有反應，若發現子女有上述情況，應及早帶他們求醫，一般中耳發炎可以藥物治療或接受簡單手術便可痊癒，令聽覺回復正常。

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撰文：養和醫院聽力學家區建國博士