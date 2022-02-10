【校長專欄】英語學習重心放在文法單字 愛官校長：有機會扼殺學習興趣

▲ 崔校長認為，小學階段是孩子學習英語的黃金期。

我們升讀大學時，大部份科目都是以英語學習。全世界約30億人以英語溝通。小學階段是孩子學習英語的黃金期。如只把英語學習的重心放在文法、單字和考試，有機會扼殺孩子的學習興趣。除了增聘更多英語外籍老師，愛官提倡「將英語趣味化、生活化及國際化，讓孩子開心學英語，建立自信。」

趣味化英語讓學生享受英語

英語課的學習活動越有趣，學生學習的參與度也會越高，以英文故事教學，讓學生一起唱歌、聽故事，透過閱讀進行集體及個別寫作，讓學生在豐富的語言環境中提升讀寫能力。

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英文科與音樂科老師携手合作，將民歌活化成有趣的學習材料，推動「唱民歌學英文」，邀請多位民歌歌手攜手製作民歌節目、網上民歌演唱會及大型民歌匯演，讓學生輕鬆學習英語，並學習民歌所蘊涵的正向價值。透過唱歌和遊戲，學生能夠「玩中學」英語。就連較害羞、沒自信的學生也會願意開口互動，「無痛」地學習英語。

生活化英語讓學生放膽運用英語

語言的學習透過不斷的使用與練習，能慢慢內化。愛官在英語課堂增設One-Minute Talk及Love Radio，鼓勵學生表達自己的想法，以英語演說。學校設立Bookworm Reading Club，鼓勵親子閱讀。

學校不僅運用多個網上學習平台讓學生自主學習，更引進生活化的英語會話手機程式(APPS)，透過人工智能，讓學生在不同的生活情境中進行英語說話練習及評估，由程式會作出即時回饋。學生可以根據自己的程度學習，既可以鞏固所學，又可以挑戰不同難度的情境題。

國際化英語讓學生明白英語的重要性

學習英語是與世界接軌的橋樑。透過海外考察，學生能關心世界議題，尊重不同文化，到加拿大哥倫比亞冰川考察氣候變化對人類的影響，到新加坡考察濕地及水資源對生命的重要。學生透過訪談或交流活動，英語越讀越多，越講越多。

學校又引進國際化的英語活動，包括：「NASA Stem」美國太空總署的科技課程以英語學習STEM；與友校聯辦「Fischer Workaround」以科創解難，與英國、德國學校交流；開辦英語科學和數學小組。近期，愛官開設英語辯論訓練班，培訓學生與來自世界各地的學生切磋，在2021 Parliamentary Debate Competition更榮獲小學組Top 8th Speaker Award。

讓學英文與快樂畫等號

愛官將英語趣味化、生活化及國際化並非為提升考試成績，也不是為了升讀名校，而是讓學生對英語產生濃厚的興趣。當他們愛上英語，就能持續累積所學，讓語言的學習效果不斷放大，將英語變成「延續性學習」，學生就能掌握與世界接軌的鑰匙，成為一位對國家、對國際社會有貢獻的世界公民。

