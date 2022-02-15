【消委會】IELTS課程收費懸殊可相差20倍　成績保證及免費試堂條件多

▲ 不少IELTS應試課程標榜「免費試堂」或「成績保證」，惟大部分計劃均附有多項條款作前設，才能獲得相關保證。（資料圖片）

消委會今日（15日）表示，從15間院校的網站收集IELTS應試課程的資料，再進一步向院校查詢課程內容及服務條款。調查發現，應試課程的收費動輒數千元至數萬元，學費懸殊，平均每小時收費可相差約20倍。不少標榜「免費試堂」或「成績保證」，惟大部分計劃均附有多項條款作前設，才能獲得相關保證。

各學院的課程收費差異亦頗大，當中以面授課程平均每小時的收費相對較高。以設有固定上課時數／堂數的課程為例，面授課程每小時的平均收費由最低$32至最高$663，相差約20倍；自選面授或網上授課的課程則平均每小時由$115至$417，相差逾2倍；只有1間院校的網上實時課程設固定時數，平均每小時$187。

另外，有6間院校以「成績保證」計劃吸客，惟絕大部分計劃均設有多項不同的條款，較常見為公開考試或校內成績、課堂的出席率、功課及模擬考試等必須達到指定的要求。例如「遵理精英匯Bexcellent」的「只限IELTS精讀急救班（30小時）：『7分保證 ，信心之選』」，若成績未達保證，可於考試後1個月內可申請免費重溫整個IELTS課程。但其獲成績保證的條件為「出席率100%，不可遲到或早退。出席所有測驗及指定試卷取得至少7分。課程完結後2個月內應考IELTS考試等」。

消委會又指，曾接獲消費者投訴，指某院校以疲勞式手法推銷課程並以「留位」誘使預繳學費。陳小姐早前收到A院校電話推銷IELTS課程，陳小姐因職員表示試堂只需約2小時，且再三強調免費，只需繳交$300作「留位費」，故陳小姐答允試堂安排。試堂當日，職員安排陳小姐與課程導師會面，因經歷逾2小時疲勞式會談，陳小姐只想盡快離開，故繳交了「 留位費 」，並要求稍後決定是否報讀課程，惟導師表示陳小姐要繳付第1期學費（約$4,000）以確保能於理想課節「留位」，讓急於離開的陳小姐以為繳交學費才能離開，故陳小姐照辦。陳小姐消委會投訴及要求協助取回所付學費，A院校隨即表示同意全數退回已繳學費。

消委會提醒，消費者報讀IELTS應試課程前，應多比較不同院校提供課程的內容及收費、上課模式、時間及地點，以及付款或補堂等安排，並因應自己英語能力及學習需要挑選課程，切忌試堂後急於繳付「留位費」報讀課程。而消費者在付款前宜確保合約或收據列明上課及補堂安排、收費及退學條款、成績保證條款等。萬一將來發生爭拗，投訴時亦有所憑據。

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記者：黃穎津