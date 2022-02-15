【消委會】2款意大利CHICCO兒童汽車座椅防撞表現遜色　另11款含甲醛、塑化劑等有害物質

▲ 2款意大利CHICCO兒童汽車座椅防撞表現遜色，另11款含甲醛、塑化劑等有害物質。(消委會提供)

消委會測試發現，意大利CHICCO Seat4Fix及Seat4Fix Air兒童汽車座椅在正面及側面撞擊下保護力最低，在安全設計表現亦是最差；另外11款兒童汽車座椅的布料檢出1至3種有害物質，包括塑化劑、酚類化合物、甲醛等, 不過含量輕微，影響環境及人體健康風險較低。

國際消費者研究及試驗組織為新款兒童汽車座椅進行測試，消委會選取當中9個牌子共25款在港有售或將推出的產品結果比較，由初生至約12歲兒童適用的型號，售價由2,099至7,080元。評審項目包括正面及側面撞擊、安全設計及有害物質測試等，其中撞擊測試較聯合國的相關規例更嚴格。

意大利品牌CHICCO防撞力表現遜色

測試以安全椅連同3歲兒童假人放入車中，以時速64公里正面撞擊及50公里側面撞擊，測試發現意大利品牌CHICCO2款兒童汽車座椅保護能力最低，正面撞擊時樣本部分連接組件移位，導致樣本與假人向車頭方向移動幅度大，增加意外時兒童頭部撞向車內硬物的風險。至於側面撞擊下，假人受力數值較高，反映樣本保護能力較弱。因此在整體安全設計環節的評分中，2款樣本在總分5分中只獲2分。

11款布料檢出1至3種有害物質

英國「SILVER CROSS」Dream & Dream i-Size Base及意大利「Peg Perego」Primo Viaggio Lounge & i-Size Base、Primo Viaggio Lounge、Primo Viaggio 360等11款兒童汽車座椅的布料，分別檢出每千克含2.5毫克金屬銻及每千克含13毫克甲醛，其餘含塑化劑、酚類化合物等。

消委會教路，要防止有害物質影響兒童健康，家長在使用前可清洗安全座椅布料及避免讓兒童皮膚直接接觸座椅，亦應教導及留意兒童不要將安全帶軟墊或其他部分放入口中。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：陳麗娜