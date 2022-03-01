【正能量】癌細胞走勻全身髓隨時骨痛骨折　多發性骨髓瘤患者：只想多活幾年

▲ 確診多發性骨髓瘤發病的路佳麟表示，她全身骨髓都有癌細胞，有些多發性骨髓瘤患者會感到骨痛，而她則常感氣促、無力、行路不能快。

多發性骨髓瘤(Multiple Myeloma)源於異常漿細胞增生並沉澱於骨髓中，屬癌症一種。71歲的路佳麟，和此病打交道5年，多次為藥費苦惱，難關難過關關過，她心裏明白藥效有時限，微小心願是活多幾年。



路佳麟今年71歲，5年多前確診多發性骨髓瘤發病，一直接受治療，知悉患病一刻整個人措手不及，傷心不已。

徵狀是她人平白無端消瘦，在去台灣旅行途中突然暈倒，心裏慌得很馬上求醫，醫生隨即為她照胃鏡及連串檢查，見到有一個巨大腫瘤，入院留醫再照一次胃鏡，轉由內科會診，經抽骨髓後證實患上路女士聞所未聞的多發性骨髓瘤。「醫生紙上寫的是英文醫學名稱，我和丈夫回家上網查字典，才知此病中文名稱，最令我傷心是，目前未有根治方法，可用標靶藥抑制，如不用藥，僅得兩、三年存活率。」

▲ 路佳麟雖與病共存，但心態一直抱持積極。（黃建輝攝）

她全身骨髓都有癌細胞，有些多發性骨髓瘤患者會感到骨痛，路女士則常感氣促、無力、行路不能快。「從前我身體不俗，一向都不會這樣，連家務都做不了。」

力保生活如常

路女士服用標靶藥治療，一針萬多元，一個月要打上4枝，對於與丈夫僅領取數千元長者生活津貼來說，根本是天文數字。幸申請到撒瑪利亞基金資助一段時間藥費，這段日子可安心抗病。但過了一陣子考驗又來，她驗血時血小板及白血球指數全告下跌，免疫力變弱。

路難行，卻又未至絕路，路女士再獲香港防癌會及一間報章幫助下獲資助標靶藥費用，可惜該報章在去年七月結束，她又為藥費徬徨惆悵。香港防癌會後了解她的情況後，再伸出援手資助一個月兩針的標靶藥藥費，路女士感動得流下熱淚。

▲ 臨床上不少多發性骨髓瘤患者一直不為意病徵，直至發生骨折才發現患病。（iStock）

在醫院覆診時，路女士遇上不少同路病人，愁眉苦臉，陪伴病人看醫生的親人，請教路女士有何開解之法。「很多多發性骨髓瘤患者活在患病的陰霾中，不去街、不煮飯，甚麼也提不起勁，其實可以照正常生活，我天天外出買餸、煮飯，一如平常人。」她以過來人身份開解患者，事半功倍特別有說服力。目前她與病共存，藥物令她病情得到控制。「我心底知道用標靶藥不能永遠，但希望玩多幾年、活多幾年！」

▲ 如在無運動創傷或撞擊下，持續出現原因不明的骨痛情況，伴有疲倦或發燒等病徵，宜盡早求診。（iStock）

患者身心與經濟壓力巨大

香港防癌會——賽馬會「攜手同行」癌症家庭支援計劃註冊社工蔡蓉蓉指出，多發性骨髓瘤患者面對的困難不少，如病人進行自身骨髓移植，打化療藥物的過程極辛苦。「有患者進行自身骨髓移植期間，在手機留短訊坦言極辛苦難受，我們從旁鼓勵支持，開解病人之餘，也會關顧其家人情緒，因為照顧者也承受極大壓力。」

部分逾60歲患者不適宜做自身骨髓移植，以標靶藥延長生命。經濟不寬裕的病人，如非得防癌會或其他慈善基金幫助，難以支付昂貴且長期使用的藥費。「部分患者更是家中經濟支柱，子女年幼或未出身，但又不能停藥，可知經濟壓力非常沉重。」她呼籲社會人士伸出援手捐款資助癌症病人，讓他們及時得到適切治療。

▲ 路佳麟感激社工蔡蓉蓉的關愛及幫助。（iStock）

香港防癌會賽馬會「攜手同行」癌症患者支援計劃，由註冊護士、社工透過外展家訪、電話諮詢、飲食營養指引、護理貼士、地區茶敘、情緒疏導及轉介慈善計劃等，主動幫助癌患者及其家人應付種種問題、減輕壓力，走出困局，也安排癌病過來人與患者分享經歷，詳情可瀏覽網址。

多發性骨髓瘤小檔案

＊香港每年約有200至300宗個案。

＊ 病徵：持續骨痛、氣喘及疲勞、發燒、骨質疏鬆、骨折。

＊多發性骨髓瘤患者以長者居多，患者常會因以下症狀求醫：包括莫名其妙出現骨痛或骨折，嚴重貧血導致的頭暈疲倦或全身無力。

記者：周美好