【360秒人生課堂】歐陽偉豪跳出舒適圈轉型　Ben Sir：從大學跳去娛圈是超級犯賤

▲ 《360秒人生課堂》

由林盛斌（Bob）主持的TVB節目《360秒人生課堂》，一連十集邀請來自不同界別及各有經歷的18位嘉賓，包括歐陽偉豪（Ben Sir）、鍾麗淇、陳榮峻等，娓娓道來各自的人生故事。

昨晚（4月14日）播出的《360秒人生課堂》首集，作為講者之一的Ben Sir在節目分享跳出Comfort Zone（舒適圈）的心路歷程，並與現場觀眾交流。

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跳出Comfort Zone

《360秒人生課堂》的節目主題為「以生命影響生命，以人影響人」，每位嘉賓會以360秒的演講方式分享自身經歷。

昨晚播出的第1集《360秒人生課堂》由Ben Sir打頭陣，他問大家：「有沒有發覺有些人叫你跳出Comfort Zone時，那些人往往沒有跳出來，他們躲在一邊吃花生，看看你們點死，很賤的。」

他續指：「這個世界有人賤，就有人犯賤。數年前電視台叫我上去講解粗口，賤啊，但我卻上去了，犯賤。最慘是我是從大學跳出來，跳去做娛樂圈，超級犯賤。」

Ben Sir分享自身經歷，「難道不是嗎？大學裏面湖光山色，我好端端地在那裏教廣東話，卻無緣無故不要那份工作跳出來，類似金融才子跳出來當巴士司機，銀行高層跳出來做千層蛋糕。我們這些人好端端有份工作，然後無端端不要那份工作。」

他又謂：「甚麼無端端，那可是娛樂圈，你看，五光十色，紙醉金迷，拍廣告，賺快錢，我教書教了30年，根據薪級表，一級級慢慢往上爬，爬了整整30多年，我根本是患了賺錢性冷感。」

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推掉工作

人氣高企的Ben Sir獲廣告客戶垂青：「現在賺快錢有快感，我第一次拍畢廣告，問那廣告妹妹，以Ben Sir今時今日的氣勢，可以紅多久？妹妹回答：『9個月。』9個月？那好吧，我只好腳踏實地繼續在大學做我的工作，當時我的工作就是推掉外面的工作，電訊公司廣告，推掉！銀行廣告，推掉！後不後悔？很後悔。」

工作不斷的他說：「轟！晴天霹靂，好景不常，原來外面的工作是推不完的，我感受到市場對我的呼喚，粉絲對我的尖叫。」

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跟太太商量

Ben Sir跟太太商量二人的未來：「那天晚上我回家請教我的老婆大人，我說：『大人，是這樣的，你千萬不要跳出Comfort Zone，我們兩個只能有一個跳出來。』」

他解釋：「事情是這樣的，我50歲從大學跳出來，假設我在大學工作至60歲，10年後退休，這筆大學的錢，即使我跳出來拍戲，賺的沒有這筆錢多，但只要我用短一點的時間，5年吧，賺到同樣的錢，這樣也可吧。」

Ben Sir認為：「我能賺到時間，時間就是金錢嘛，況且我們又沒有小朋友，最麻煩是需要供樓，但我太太有工作嘛，她那份工作就像氣墊一樣，我摔不死，不會輸清光的，對不對？那當然去做了，不然呢？」

他又從不同角度考慮，「凡事有兩面，即使輸清光不用死，然後我又想，我跳出來5年了，5年，在同一個台做了5年，我是否又是時候要跳出Comfort Zone呢？」

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Bensirlization

他問自己：「Ben Sir，你是這麼PatPat痕嗎？是啊，仔細想想，還真的痕，這次跳出來做甚麼好呢？除了拍廣告，挑戰自己，實現自我，有個學名，叫Bensirlization。」

原來Ben Sir有新目標，「這次我要自己寫劇本，做男主角，死得㗎喎，可能會傾家蕩產，社會知名人士為實現自我，耗盡全部家產。」

他不斷自我反思：「Ben Sir，你這種遠離現實的事，跟我有甚麼關係？對，當然不關你的事，你們還沒有到這個級別，但是那個思考過程，Bensirlization跟你有關係。」

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實現自我lization

此外，Ben Sir在台上問一位現場觀眾：「你如何稱呼？」對方回答：「吳先生。」Ben Sir指：「吳先生就有吳先生lization，對不對？」

他再問另一位現場觀眾：「這位小姐呢？」對方回答：「姓李。」Ben Sir說：「李，李小姐lization。」

Ben Sir舉例說明：「就連牛頭角順嫂，也有順嫂lization。甚麼？到底是甚麼？就是順嫂你晚上少陪老公三小時，外出剪牛雜、串魚蛋，賺三百萬回來堵住你老公的嘴。人人都有自己的實現自我lization。」

最後，他期許稱：「希望未來有機會在實現自我lization上，能夠同你披荊斬棘，為你衝破前途路障，獻出千般愛心與痴情，一切都奉上。」