【脫髮困擾】脫髮男用生髮洗頭水越用越禿　中醫揭脫髮成因教正確護髮

▲ 脫髮男用生髮洗頭水越用越禿，中醫揭脫髮成因教正確護髮。

脫髮問題不論男女均令人困擾。註冊中醫陳嬿珺醫師分享個案，指一名38歲男士因脫髮問題求診，問診期間得知該病患用了某牌標榜生髮功能的洗頭水後，不但沒有改善，反而越用越禿。究竟是什麽原因呢？

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壓力大常熬夜致血脂過剩

陳醫師指出，該名男病患因轉換了新工作環境，工作忙碌壓力大，更經常熬夜、精神緊張，導致肝臟不能良好地代謝血液，造成多餘血脂。

陳醫師表示，患者本身壓力大，加上屬於血瘀體質，造成「血瘀型油脂性脫髮」。所倖在開始出現脫髮問題的2、3月内已前往求醫，故此醫師透過處方活血化瘀藥，改善患者氣血運行狀況，令血脂代謝變好，頭油減少。僅經過1星期療程，患者血脂變少後，頭髮明顯豐盈，且脫髮減少。

用生髮洗頭水令脫髮更嚴重

陳醫師特別提及，患者在出現脫髮情況後，使用了某牌子生髮洗頭水，卻令頭油問題愈發嚴重。她解釋，頭油多時，越容易有脫髮問題；而生髮洗頭水通常很黏，會令頭皮積存更多油脂，越用越禿。醫師藉此提醒市民，不要盲目相信坊間標榜防脫髮的洗頭水。

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多嗜糖影響荷爾蒙將導致脫髮

陳醫師再引述髮型界專業人士説法，解釋指脫髮和人體內的雄性荷爾蒙「睪固酮」有密切關係。其雖名為雄性荷爾蒙，卻不只在男性體內，女性體內也存在。而男女會有脫髮問題，是因體內睪固酮經酵素作用，轉化為「毛囊殺手」導致脫髮。

另外，糖亦會導致血液循環不良，阻止血液到達頭皮，影響毛囊的營養供給。過量攝取糖分，更會導致睪固酮飆升，從而導致頭髮脫落。

選洗頭水需注意事項

陳醫師提出5項助揀選好的洗頭水、減低脫髮機會的貼士：

避免有化學成分的洗頭水，例如含有矽靈，人造香精，防腐抗菌劑，二硫化硒等元素

盡量使用天然成分的洗頭水，令頭髮減少黏膩

每個人的頭皮情況不一，因此洗頭水不能治療脫髮，只能作為輔佐用途；其質地比功效更重要

護髮素不能塗頭皮

頭皮護理比頭髮護理更重要

而髮型業界人士則推薦使用咖啡因洗頭水。因含有咖啡因成分的洗頭水可減低毛髮變幼以及脫髮機會。同時，若洗頭水中不含硫酸鹽、矽、對羥基苯甲酸酯類（Parabens）等成分，也都屬於較好選擇。

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記者：張沛