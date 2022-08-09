【衛生惡劣】上水古洞街市凍肉隨地擺滲血水　工人徒手處理雞腳惡臭沖天

▲ 上水古洞街市懷疑有店舖隨地放置及不當處理凍肉。

上水古洞街市懷疑有店舖隨地放置及不當處理凍肉，令上址惡臭沖天，附近一帶街坊投訴不斷。根據市民提供的照片可見，有女工為求方便，未有理會衛生問題，常常直接將冰鮮雞腳置於地上，徒手處理；又會隨意被將肉渣垃圾直接丟在大型垃圾桶內，炎熱高溫下肉類滲出的血水與腐肉混合為一，令情況更見惡劣，令街市內外都發臭，不少街坊高呼受不了。

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據《東張西望》的現場直擊，街坊陳小姐（代名）表示，古洞街市其惡劣的的衛生環境情況已持續一年多。她指涉事店舖為街市內一間凍肉舖，每天下午2至4時許，上址便經常有女工將有一袋袋雞腳堆放在地下店舖對開地上，再遂隻剪去腳甲，以供應給其他食店，期間途人、垃圾車亦會從通道經過，場面極不衛生。

除此之外，凍肉舖亦會隨意擺放凍肉在地上，經過室溫一段時間，凍肉融化後，滲出的血水亦會流至四周。而且工人在切割肉類後，在未有仔細包裹下，更會直接將肉渣扔入大型垃圾桶，再將肉渣運至垃圾站，令高溫下腐臭味更盛，街坊經過亦要分紛紛掩鼻。

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《東張西望》團隊採訪當日亦有前往視察，雖然地下及一樓均不見肉類隨地放的情況，但隔住口罩卻仍聞到腐臭味。而停車場落貨區，則見到涉事凍肉鋪的貨車停泊，附近放有一箱箱標明要冷凍儲存的急凍食材。團隊等候近5分鐘，也不見有人處理。涉事鋪頭沒有回應事件。

存放冷藏肉類不當 或違持牌條件

根據去年1月，食環署訂立新持牌條件，規定所運送到持牌新鮮糧食店供發售的冷藏肉類，不論是否預先包裝，均須直接送進處所內，不得留置或存放於處所外，例如街道、行人道、通道以待進一步處理或出售，而冰鮮肉類須經常存放或在雪櫃內陳列，雪櫃的溫度不超過攝氏4度。

而根據《食物業規例》(第132X章)，所有從事食物業的人士，在從事該業務或在運送食物期間，須採取一切合理地需要的措施保護食物，以免食物受到污染或變壞的危險。違例者可被檢控，一經定罪，最高可分別被判罰款1萬元及監禁3個月。

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責任編輯：羅嘉欣