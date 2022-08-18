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【出汗位置】腋下汗多恐反映心臟虛弱　中醫拆解6個流汗部位警號

醫生診症室 16:02 2022/08/18

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腋下汗多恐反映心臟虛弱，中醫拆解6個流汗部位警號。（iStock圖片）

天氣炎熱，一到戶外就容易大汗淋漓。不過，台灣有中醫指出，流汗的位置和異味其實反映身體各個器官的狀態，例如腋下常出汗，可能與心臟虛弱、重口味飲食習慣有關，因此當特定部位經常出汗時，應多留意身體狀況，盡早採取合適的治療措施。

台灣「六福堂中醫診所」於Facebook專頁發文，指流汗是人體調節體溫和排出體內廢物及多餘水分的功能，能促進新陳代謝，有利於經絡平衡和免疫系統健康。

而中醫認為，汗臭則是因體內濕熱內蘊、毒素堆積於腸胃，導致濕氣無法排出，便容易出現汗臭問題。

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易出汗人士

心肺氣虛：稍微活動就容易流汗、畏寒、容易感冒、倦怠乏力

肝膽濕熱：腳和鼠蹊部容易出汗、煩躁易怒、有口臭、口乾口苦、睡眠品質差

臟腑虛火：下午和晚上容易有熱感、冒汗或手腳心容易感覺烘熱

腸胃濕熱：自覺體內發熱、肢體沉重、腹悶腹脹、口乾但喝水不止渴、排便黏稠

胃積食熱：汗多且有黃漬、飲食習慣複雜、腹脹、呼吸急促、打嗝有酸腐臭味、容易便祕

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汗臭主要成因

家族遺傳：常見有身體強壯、汗毛粗壯的體徵，大多在青春期開始出現汗臭

濕熱內盛：當腸胃內的濕熱堆積過度，透過大小便也無法將毒素清除時，就會由皮膚發出

肝腎陰虛：臟腑在水分相對較少的情況下，體內便會出現躁熱反應，而容易出汗，並伴隨較重的味道

中醫看流汗位置

1.額頭（腸胃、心氣不足）

飲食過量、常吃刺激性食物者

2.鼻子（肺氣不足）

肺功能不佳、運動量不足

3.脖子（內分泌失調）

熬夜、月經不調、壓力過大

4.胸口（自律神經失調、腸胃虛弱致肺氣生成不足）

更年期女性、心肺功能偏弱、腸功能虛弱

5.手心、腳底（交感神經）

壓力過大、容易情緒緊張

6.腋下（汗腺）

飲食重口味、心臟虛弱

日常防臭指南

保持腋下清潔：可適度剃除腋毛，減低汗液與細菌混合所造成的異味

穩定生活作息：避免晚睡熬夜，適當調適自身壓力，以免肝氣不順、鬱悶而化熱

注意飲食習慣：少吃油膩、煎炸、甜食等重口味食物，避免濕熱累積在腸胃難以排出

內容獲Facebook專頁「六福堂中醫診所 - 三重」授權轉載。

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責任編輯：沈佩珊

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