【出汗位置】腋下汗多恐反映心臟虛弱 中醫拆解6個流汗部位警號
天氣炎熱，一到戶外就容易大汗淋漓。不過，台灣有中醫指出，流汗的位置和異味其實反映身體各個器官的狀態，例如腋下常出汗，可能與心臟虛弱、重口味飲食習慣有關，因此當特定部位經常出汗時，應多留意身體狀況，盡早採取合適的治療措施。
台灣「六福堂中醫診所」於Facebook專頁發文，指流汗是人體調節體溫和排出體內廢物及多餘水分的功能，能促進新陳代謝，有利於經絡平衡和免疫系統健康。
而中醫認為，汗臭則是因體內濕熱內蘊、毒素堆積於腸胃，導致濕氣無法排出，便容易出現汗臭問題。
易出汗人士
心肺氣虛：稍微活動就容易流汗、畏寒、容易感冒、倦怠乏力
肝膽濕熱：腳和鼠蹊部容易出汗、煩躁易怒、有口臭、口乾口苦、睡眠品質差
臟腑虛火：下午和晚上容易有熱感、冒汗或手腳心容易感覺烘熱
腸胃濕熱：自覺體內發熱、肢體沉重、腹悶腹脹、口乾但喝水不止渴、排便黏稠
胃積食熱：汗多且有黃漬、飲食習慣複雜、腹脹、呼吸急促、打嗝有酸腐臭味、容易便祕
最新影片：
汗臭主要成因
家族遺傳：常見有身體強壯、汗毛粗壯的體徵，大多在青春期開始出現汗臭
濕熱內盛：當腸胃內的濕熱堆積過度，透過大小便也無法將毒素清除時，就會由皮膚發出
肝腎陰虛：臟腑在水分相對較少的情況下，體內便會出現躁熱反應，而容易出汗，並伴隨較重的味道
中醫看流汗位置
1.額頭（腸胃、心氣不足）
飲食過量、常吃刺激性食物者
2.鼻子（肺氣不足）
肺功能不佳、運動量不足
3.脖子（內分泌失調）
熬夜、月經不調、壓力過大
4.胸口（自律神經失調、腸胃虛弱致肺氣生成不足）
更年期女性、心肺功能偏弱、腸功能虛弱
5.手心、腳底（交感神經）
壓力過大、容易情緒緊張
6.腋下（汗腺）
飲食重口味、心臟虛弱
日常防臭指南
保持腋下清潔：可適度剃除腋毛，減低汗液與細菌混合所造成的異味
穩定生活作息：避免晚睡熬夜，適當調適自身壓力，以免肝氣不順、鬱悶而化熱
注意飲食習慣：少吃油膩、煎炸、甜食等重口味食物，避免濕熱累積在腸胃難以排出
內容獲Facebook專頁「六福堂中醫診所 - 三重」授權轉載。
hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9
【獨家優惠】百佳網店購物滿$800減$40折扣碼(500份)：https://bit.ly/3we1pJ8
責任編輯：沈佩珊