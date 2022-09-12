【KO偏食】營養師媽媽兩招解決孩子偏食問題　童年飲過甜味飲品難培養飲水習慣

▲ 80後營養師李杏榆（Annie）育有3名孩子，囡囡一樣不喜歡吃蔬菜，點算好？Annie教大家兩招解決兒童偏食問題。

80後營養師李杏榆（Annie）育有3名孩子，從小已培養仔女的健康飲食習慣，雖然他們有偏食情況，不過Annie會以平常心面對，更分享兩招解決方法，包括了解偏食原因，以及營造良好的進餐氣氛。她直言自己並不是虎媽，不求小朋友有好成績，只要盡了力便可以，更希望孩子保持一份童真，享受童年的美好時光。

Annie為何會做營養師，要從她在英國讀書時講起。「我在當地讀書，習慣了他們的飲食模式，當時自己都頗肥，面上又長滿暗瘡。」

當時她很注重外貌，於是開始研究飲食及營養，大學選修營養學，畢業後順理成章成為營養師。

做了營養師十多年，面對最多是尋求減肥的人，其中包括一位準新娘子。「她想減肥並漸見成效，還帶男友來一齊減。婚後他們想要小朋友，我便設計如何較易懷孕的餐單，成功懷孕後我再替太太設計適合孕期的膳食。後來他們的外傭姐姐有皮膚敏感及體形問題，我也為他們作指導。多年來我就像他們的家庭營養師，關係很緊密，還見證他們一家人改善健康，十分滿足。」

零食要適可而止

Annie有3名孩子，大女8歲半、二仔及細女是6歲半的龍鳳胎。「當時我陀第二胎，照超聲波才知是龍鳳胎，我個肚很大，4至5個月時腰已很痛，要用上堅韌的托腰帶才能支撑得到。」

▲ Annie誕下龍鳳胎時，並沒有請陪月及吃補品，主要靠均衡飲食，身體很快已復元。（被訪者提供）

誕下一對龍鳳胎後，Annie更一直堅持餵母乳。「由於生第二胎時，大女才1歲4個月仍然食母乳，加上一對龍鳳胎，我一直餵母乳達4年半，每日要揼5至6次奶，雖然辛苦，但這是我送給3位孩子一份很寶貴的禮物，所以絕對值得。」

身為一位營養師，她對孩子的飲食當然有要求。「小朋友必須自小培養良好飲食習慣，3歲前最為重要。不過隨著他們長大，開始有點寬鬆，但卻有一條底綫，便是一定要經常飲水，不可飲甜味飲品，因他們飲過有味的飲品，便有機會不愛飲水。但如果他們有時很想飲甜味飲品，我會加水溝淡減低甜度。」

至於零食方面，只會讓他們淺嘗。「好似脆脆（薯片及薯條等）及甜品等，我稱做happy food，只可在周六及日不用上學的日子才可吃。而且必須在正餐後才食，因怕他們食完零食無胃口不願食正餐。」

▲ Annie容許孩子食零食，但只可嘗淺。（被訪者提供）

以平常心面對偏食

父母經常面對小孩子偏食問題，Annie說自己也不例外。「其實就算成年人都會有偏食習慣，故此小朋友出現亦很平常，我3個仔女都有偏食，我會以平常心面對，因我知道可以從其他食物作補充，故此我並不擔心。」

Annie提出兩個方法解決偏食問題，第一便是先了解原因，其次便是營造進食的氣氛。

她的大女不喜歡食某種蔬菜，她便先了解原因。「原來她不喜歡這種菜的口感，所以我嘗試不同煮法，又會造成不同的形狀，慢慢讓她改觀及願意食。父母不要因孩子偏食而責怪，這樣可能造成童年陰影，令他們更抗拒這種食物。」

▲ 三文魚炒飯營養豐富，香口味美。

▲ 她經常煲湯水，這款以紅青蘿蔔粟米湯，小朋友最愛飲。

另外，她說營造進食氣氛也很重要。「有時我會邀請好友一家人來食飯，朋友發現仔女有些食物不吃，但在我家卻很願意食，原因是跟進餐氣氛有關，當他見到其他小朋友吃這食物時，他自然亦會跟住食，慢慢便自然不再抗拒這食物了。」

不會催熟孩子

除了注重孩子的飲食習慣，Annie也很重視個性培養。「由於我們有3個孩子，故此我跟先生都很強調公平，還要讓他們知道得到父母同等的愛。我們希望小朋友保持童真，因這是十分寶貴，故此我不要求孩子口齒伶俐及說話老積，平日我只會讓他們看卡通片，不會看劇情片，希望讓他們能保持一顆童心。」

她也會因應仔女的個性作出教導。「父母應先觀察小朋友個性，再配合不同的教育方法。二仔很愛發問，求知慾很強，我便會不停解答問題。而且他十分專心，也很勇於接受挑戰，最近他愛上摺紙，我到圖書館借一些兒童摺紙書，後來他想越級挑戰，於是我便借大量成人摺紙書，他有時遇上不明白會向我求助，從中可培養他解決問題的能力。」

細女則很喜歡說話，Annie便經常跟她講故事。「她聽完故事後，可以把故事詳盡再複述一次，還會加入一些新情節，可以刺激她的創作思維。」她說父母要盡量配合子女的喜好，他們開心學習便自然事半功倍。

拒絕做虎媽

在學業上，Annie自言並不着重孩子的成績，只需盡力便可以。「大女今天升小三，我不要求她名列前茅，只要每次考試及默書已盡力，就算成績不理想亦不會責怪她，因我不想影響親子關係。」

她也會安排仔女參加課外活動，但每人在同一時間只會學一種。「我會因應他們性格及需要安排不同的活動，大女個性好動，早前她學攀石，現在就改學K-Pop跳舞。二仔身形較瘦削、胸骨突出，於是讓他學游水可以鍛練肌肉。細女很喜歡體操，加上身體很柔軟很快已做到一字馬。若果小朋友不想學的話，我會讓他們轉學另一個活動，可發掘不同的嗜好及興趣。」

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分享健康食譜

Annie很愛下廚，會為3個孩子設計有營養的餐單。「我喜歡以三文魚做食材，因它有很高的Omega-3脂肪酸，營養豐富。我會做三文魚炒飯，材料包括三文魚、粟米、雞蛋及飯（紅米、小米及白米），香口又飽肚，3個仔女都很喜歡。」

另外她亦經常煲湯，會用上大量的蔬果。「材料有番茄、紅蘿蔔、薯仔及粟米等，小朋友可以飲湯又可食湯渣，十分環保。」Annie亦會煲羅漢果水，因沒有卡路里，帶有甜味，煲好後放入水樽方便小朋友隨時飲。

記者：招美寶