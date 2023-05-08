【CHILL CLUB】鏡頭背後的頒獎禮花絮　台上台下的MIRROR+COLLAR+ERROR+P1X3L【多圖】

▲ 鏡頭背後的《CHILL CLUB》頒獎禮。

《CHILL CLUB 推介榜 年度推介 22/23》於昨晚（5月7日）在亞博舉行，頒獎禮繼續以「人人樂壇，音樂第一」為主題 。《CHILL CLUB 推介榜》將一共頒發16個獎項，除Genre of The Year及幕後獎項外，各大獎項均由全港市民投票產生。

MIRROR、ERROR、COLLAR、P1X3L、林家謙、陳蕾、張天賦（MC）、梁嘉茵（Serrini）等歌手均有出席，場面熱鬧！

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粉絲應援

頒獎禮舉行前，粉絲們為偶像應援，除了擺放佈置供粉絲合照外，亦有派發應援物，以及高舉燈牌拍攝大合照。

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台上台下同樣精彩

歌手獲獎後分享得獎感言，歌手們互相祝賀且合照留念。頒獎以外，昨晚亦有多個表演，台上演出精彩絕倫，台下的歌手也看得投入，就讓我們一起觀看這些鏡頭背後的精彩瞬間。

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記者：梁樂欣

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