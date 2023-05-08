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【CHILL CLUB】鏡頭背後的頒獎禮花絮　台上台下的MIRROR+COLLAR+ERROR+P1X3L【多圖】

娛樂 19:21 2023/05/08

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熱門 母親節 MIRROR 新手爸媽 法言人 超市大搜查 30＋減肥 洪欣 Hello Hong Kong 兒童疫苗

鏡頭背後的《CHILL CLUB》頒獎禮。

《CHILL CLUB 推介榜 年度推介 22/23》於昨晚（5月7日）在亞博舉行，頒獎禮繼續以「人人樂壇，音樂第一」為主題 。《CHILL CLUB 推介榜》將一共頒發16個獎項，除Genre of The Year及幕後獎項外，各大獎項均由全港市民投票產生。

MIRROR、ERROR、COLLAR、P1X3L、林家謙、陳蕾、張天賦（MC）、梁嘉茵（Serrini）等歌手均有出席，場面熱鬧！

【CHILL CLUB】P1X3L沒被照肺盼開音樂會　Phoebus奪新人獎Marco暫未出Pool

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粉絲應援

頒獎禮舉行前，粉絲們為偶像應援，除了擺放佈置供粉絲合照外，亦有派發應援物，以及高舉燈牌拍攝大合照。

【CHILL CLUB】AK拗柴Jeremy有圓滿新人年　姜濤感謝MIRROR兄弟教主感肉麻

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台上台下同樣精彩

歌手獲獎後分享得獎感言，歌手們互相祝賀且合照留念。頒獎以外，昨晚亦有多個表演，台上演出精彩絕倫，台下的歌手也看得投入，就讓我們一起觀看這些鏡頭背後的精彩瞬間。

最新影片推介：宋芝齡專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】宋芝齡靠營商+炒輪變富婆　不會為錢出賣愛情：金錢堆砌出來的感情不長久

記者：梁樂欣

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

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