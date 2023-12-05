兒童湯水丨增強免疫力預防呼吸道感染 專家推介6款抗病毒湯水茶療
踏入冬季，呼吸道感染疾病案例激增，衞生防護中心監測數據顯示，本港的呼吸道病原體以鼻病毒和腸病毒最為活躍，其次為副流感病毒和腺病毒，不少家長都擔心小朋友中招。為此，TOPick整合湯水專家張佩芳（芳姐）推介的6款湯水、茶療，有助增強免疫力，對抗新冠、流感等多種病毒夾擊。
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1.椰子雪耳杏仁瘦肉湯
【功效】
滋陰潤肺、益氣補虛。適合陰虛、肺燥、氣虛血弱者。
【材料】
- 迷你椰子球（即印度椰子） 1個
- 雪耳 3錢
- 南北杏 1兩
- 陳皮 1塊
- 紅棗 5粒
【做法】
1. 先將椰子洗淨，切粗絲。
2. 再把雪耳浸軟，去蒂。
3. 陳皮及杏仁要浸洗。
4. 瘦肉要切片出水。
5. 全部材料用8碗水煮個半鐘成4碗即成。
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2.淮山杞子瑤柱鷓鴣湯
【功效】
湯料中鷓鴣是治理脾虛久咳、痰多的食療佳品，而淮山有健脾益胃、助消化吸收的作用。另外，杞子養肝明目、增強免疫力。瑤柱則能清除體內的有害毒素，有健脾、利尿及消腫功效。
【材料】
- 淮山 1兩
- 杞子 3錢
- 紅蘿蔔 1個
- 瑤柱 3粒
- 紅棗 4粒
- 生薑 3片
- 鷓鴣 1隻
【做法】
1. 將淮山、杞子及瑤柱分別浸洗。
2. 再將紅蘿蔔去皮切塊。
3. 把紅棗去核。
4. 將鷓鴣劏洗淨再出水
5. 全部材料用8碗水煮約一個半小時，煮成4至5碗即可連湯料服用。
3.合掌瓜茯苓魚尾湯
【功效】
合掌瓜可增強人體抵抗力；茯苓可益脾和胃、對水腫尿少有益；陳皮化痰理氣；鯇魚能暖胃和中及平肝袪風。
【材料】
- 合掌瓜 2個
- 茯苓 5錢
- 陳皮 1個
- 鯇魚尾 1條
- （如不用茯苓，可用兩塊豆腐代替）
【做法】
1.先將合掌瓜去皮及切塊。
2.再將茯苓及陳皮浸洗。
3.把鯇魚尾劏洗乾淨後，加少許到油鍋中，煎香魚尾。
4.煮熱6碗水，加入全部材料煮40分鐘即可服用。
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4.薄荷芫荽糖薑茶
【功效】
此茶清香，有助消除傷風感冒不適，同時可改善消化、緩解嘔吐、噁心、胃灼熱及消化不良。芫荽的根部藥性較高，具促進血液循環等作用，能排汗退燒，對小朋友感冒發燒有治療之用。
【材料】
- 鮮薄荷葉 3棵
- 芫荽 3棵
- 生薑 4片
- 紅糖 適量
【做法】
1. 將薄荷葉洗淨切段。
2. 把芫荽連根洗淨切段。
3. 燒熱3碗水。
4. 將全部材料放入，煮10分鐘後即可服用。
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5.青檸香茅水
【功效】
此湯能清毒素、抗菌消炎、止渴生津、消脂瘦身及預防三高。
【材料】
- 香茅 5根
- 青檸 2個
- 冰糖 適量
【做法】
1.將香茅、青檸洗淨，切片；
2.用6碗水煮20分鐘。
3.最後加入冰糖煮溶即成。
6.生薑雪梨水
【功效】
生津止渴、止嘔開痰、抗發炎及抗病毒。
【材料】
- 生薑 6片
- 雪梨 1個
- 蜜糖 少許
【做法】
1.雪梨連皮洗淨去核切塊
2.生薑和雪梨用4碗水煮20分鐘
3.待温調入蜜糖即可供服。
養生食譜獲張佩芳授權提供。
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責任編輯︰王明芳