兒童湯水丨增強免疫力預防呼吸道感染　專家推介6款抗病毒湯水茶療

▲ 專家推介6款抗病毒湯水茶療，有助增強免疫力，預防呼吸道感染。

踏入冬季，呼吸道感染疾病案例激增，衞生防護中心監測數據顯示，本港的呼吸道病原體以鼻病毒和腸病毒最為活躍，其次為副流感病毒和腺病毒，不少家長都擔心小朋友中招。為此，TOPick整合湯水專家張佩芳（芳姐）推介的6款湯水、茶療，有助增強免疫力，對抗新冠、流感等多種病毒夾擊。

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1.椰子雪耳杏仁瘦肉湯

【功效】

滋陰潤肺、益氣補虛。適合陰虛、肺燥、氣虛血弱者。

【材料】

迷你椰子球（即印度椰子） 1個

雪耳 3錢

南北杏 1兩

陳皮 1塊

紅棗 5粒

【做法】

1. 先將椰子洗淨，切粗絲。

2. 再把雪耳浸軟，去蒂。

3. 陳皮及杏仁要浸洗。

4. 瘦肉要切片出水。

5. 全部材料用8碗水煮個半鐘成4碗即成。

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2.淮山杞子瑤柱鷓鴣湯

【功效】

湯料中鷓鴣是治理脾虛久咳、痰多的食療佳品，而淮山有健脾益胃、助消化吸收的作用。另外，杞子養肝明目、增強免疫力。瑤柱則能清除體內的有害毒素，有健脾、利尿及消腫功效。

【材料】

淮山 1兩

杞子 3錢

紅蘿蔔 1個

瑤柱 3粒

紅棗 4粒

生薑 3片

鷓鴣 1隻

【做法】

1. 將淮山、杞子及瑤柱分別浸洗。

2. 再將紅蘿蔔去皮切塊。

3. 把紅棗去核。

4. 將鷓鴣劏洗淨再出水

5. 全部材料用8碗水煮約一個半小時，煮成4至5碗即可連湯料服用。

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3.合掌瓜茯苓魚尾湯

【功效】

合掌瓜可增強人體抵抗力；茯苓可益脾和胃、對水腫尿少有益；陳皮化痰理氣；鯇魚能暖胃和中及平肝袪風。

【材料】

合掌瓜 2個

茯苓 5錢

陳皮 1個

鯇魚尾 1條

（如不用茯苓，可用兩塊豆腐代替）

【做法】

1.先將合掌瓜去皮及切塊。

2.再將茯苓及陳皮浸洗。

3.把鯇魚尾劏洗乾淨後，加少許到油鍋中，煎香魚尾。

4.煮熱6碗水，加入全部材料煮40分鐘即可服用。

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4.薄荷芫荽糖薑茶

【功效】

此茶清香，有助消除傷風感冒不適，同時可改善消化、緩解嘔吐、噁心、胃灼熱及消化不良。芫荽的根部藥性較高，具促進血液循環等作用，能排汗退燒，對小朋友感冒發燒有治療之用。

【材料】

鮮薄荷葉 3棵

芫荽 3棵

生薑 4片

紅糖 適量

【做法】

1. 將薄荷葉洗淨切段。

2. 把芫荽連根洗淨切段。

3. 燒熱3碗水。

4. 將全部材料放入，煮10分鐘後即可服用。

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5.青檸香茅水

【功效】

此湯能清毒素、抗菌消炎、止渴生津、消脂瘦身及預防三高。

【材料】

香茅 5根

青檸 2個

冰糖 適量

【做法】

1.將香茅、青檸洗淨，切片；

2.用6碗水煮20分鐘。

3.最後加入冰糖煮溶即成。

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6.生薑雪梨水

【功效】

生津止渴、止嘔開痰、抗發炎及抗病毒。

【材料】

生薑 6片

雪梨 1個

蜜糖 少許

【做法】

1.雪梨連皮洗淨去核切塊

2.生薑和雪梨用4碗水煮20分鐘

3.待温調入蜜糖即可供服。

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養生食譜獲張佩芳授權提供。

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責任編輯︰王明芳