農曆新年2024｜酒店主廚親授10大團年飯必備菜式　1招零失敗蒸魚去除腥味【附食譜詳情+有片】

▲ TOPick為大家整合了一共10個酒店主廚親授教煮秘訣的賀年食譜，包括：1款頭盤、5款主菜、2款甜品，全部食譜均有片教學！

【團年飯/賀年菜式/食譜/入廚貼士】臨近歲晚，相信大家都忙於準備團年飯菜式，當中絕對會有意頭菜式。例如，吃魚代表「年年有餘」。TOPick為大家整合了一共10個酒店主廚親授的賀年食譜，包括1款頭盤、5款主菜、2款甜品，全部食譜均有影片教學！同場加映醫管局營養師推薦兩款高纖食譜，大家在新年能吃得豐盛又健康。

最新影片推介：

傳統上，全家人會在除夕夜，齊聚一堂享用團年飯，而飯桌上的菜式寓意也有學問。

食材 解釋 寓意 1. 魚 魚是不可或缺的一道菜，其發音與「餘」同音 。 年年有餘，表示財富和豐盛 2. 蝦 其發音與「哈」同音，而且煮熟後的蝦會成彎曲狀。 「笑口常開」，好事連連 3. 髮菜 髮菜的名字與「發財」同音 。 「發財」、財運亨通 4.蠔豉 蠔豉的發音與「好事」同音，蠔豉常與髮菜一同食用，寓意發財好事。 「好事」、帶來好運和好事 5.雞 因雞與「吉」的發音相似。 「大吉大利」、「鴻運當頭」 6. 年糕 年糕的名字與「年年高升」同音。 節節高升和進步 7. 餃子 餃子的形狀與古代中國的元寶相似，因此被視為財富的象徵，以及將壞運氣包起來，帶來好運。 財富、好運 8.生菜 生菜是「生財」的諧音。 財運亨通 9.韭菜 韭菜的名字與「久久」同音。 長長久久的幸福 10. 蘋果 蘋果的名字與「平平安安」同音。 平安和安康。

酒店主廚親授10大團年飯必備菜式

頭盤：

1.零難度涼拌茄子

主菜

2.蒸魚零失敗 1招去掉魚腥味

3. 發財多子瑤柱甫

4. 栗子炆雞煲仔菜

5. 鮮沙薑煎焗鮑魚

6.惹味泰式香茅蒜薑蝦

7. 竹報平安（竹笙蘆笋卷）

8. 財源廣進（雙蔬雲耳百合炒帶子）

甜品

9. 桃膠燉雪梨

10. 朱古力心太軟蛋糕

頭盤

1. 零失敗涼拌茄子【點擊睇片】

TOPick請來曾任會展中庭中菜館主廚蘇志輝師傅教煮這道涼拌茄子，做法簡單，絕對沒難度，新手都輕易做到。今次蘇志輝師傅示範的則是去皮版本，加熱後的茄子皮會變得較韌，醬略帶醋味，食落會更開胃。

需時：約1小時

難度：0

材料 分量 茄子 1條 日式麻醬 3湯匙

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做法：

1. 把茄子先切開數段，每段再切一半，建議厚度可維持在1-2cm。

2. 去掉茄子皮，可把茄子大約蒸5分鐘，便可輕易撕去外皮。或者微波爐分兩次叮，第一次叮20秒，拿出來再叮多20秒。

3. 茄子切條，按個人喜好切粒也可以。

4. 茄子擱涼，大約10分鐘，待涼後淋上日式麻醬便完成。

小貼士：

即做即食最安全，不建議放入雪櫃冷藏，因須要注重食物安全。

全文：【懶人食譜】在家自製酸甜消暑頭盤 大廚教零難度涼拌茄子

主菜

2.蒸魚零失敗 1招去掉魚腥味【點擊睇片】

曾任名人坊中菜館總廚鄭錦富師傅教大家蒸魚秘訣，如何去掉魚腥味，以及保持魚的鮮味。

秘訣1：魚油及水份要抹乾

魚身滿是魚油及水份，要用廚紙把它們盡量乾淨，可去掉魚的腥味。

秘訣2：魚腮位灑上胡椒粉

在魚腮位置上，灑少量胡椒粉。隨後要在魚身拍上一點生粉，有效去腥。

秘訣3：魚身塗上油

把油塗勻魚的全身，魚蒸出來就沒有腥味了。

秘訣4：蔥要墊底

把蔥放在底，有效把蒸魚出來的水份隔住在底部，不會令魚身吸到水份，不帶腥味之餘，肉質亦較嫩滑。

▲ 把蔥墊底，可隔住水份。(程志遠攝)

秘訣5：12兩魚蒸7分鐘

不同重量的魚，蒸煮時間不同，就以12兩重的魚為例，若是冰鮮魚的話，大約蒸7分鐘，如生猛就大約6分鐘便可以。

秘訣6：去掉蒸魚後的水

蒸魚後的魚水，要徹底倒掉，否則會令魚變腥。

秘訣7：淋上熱油及豉油

蒸好魚後，淋上熟油及豉油，記得一定把兩者熟熱，這樣可帶出魚的鮮味，若凍的話，魚的味道會大打折扣。

▲ 淋上滾油，令魚味更鮮。(程志遠攝)

全文：大廚教蒸魚零失敗絕招 去掉魚腥味

3. 發財多子瑤柱甫

TOPick請來曾任灣仔香港萬麗海景酒店滿福樓行政總廚孫錦勝師傅，教大家做一道發財多子瑤柱甫，由於是賀年菜的原因，孫師傅加入寓意多子多福的蒜子。做法不複雜，新手都可以做得到！

▲ 灣仔香港萬麗海景酒店滿福樓行政總廚孫錦勝師傅，教大家做一道發財多子瑤柱甫。(黃建輝攝)

需時：約1小時

難度：3

材料 分量 瑤柱 8粒 髮菜 1錢 蒜頭 2兩 豆苗 5兩 薑 適量 罐頭雞湯 適量 蠔油 適量 鹽 適量 糖 適量 生粉 適量 老抽 適量

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做法：

1. 瑤柱去枕後，以清水稍作清洗，用水浸過夜。取出，蒸1小時，隔水備用。瑤柱水保留，作隨後勾芡用。

2. 髮菜用水浸20-30分鐘，撕開清洗，備用。把薑、蔥、蠔油、雞湯、鹽及糖下鑊煮熱，再倒入髮菜內，蒸10分鐘，備用。

3. 蒜子炸至外皮金黃，再放入已蒸的瑤柱內，蒸12-15分鐘，備用。

4.下鑊炒豆苗，炒好放在蒸好的瑤柱及蒜子上，把一隻碟放在面，隨後反轉吸在碟上，這時豆苗及蒜子在面，豆苗在底，再以髮菜圍邊。

5. 將步驟1的柱瑤水，加入蠔油及生粉勾芡，淋在瑤柱上便完成。

小貼士：

1. 清洗瑤柱：只需輕輕用水沖洗面層，洗走外面一些灰塵便可，以免沖走瑤柱香味。

2. 洗洗髮菜：現在的髮菜多是人工製造，相對從前野生較乾淨，但仍很易藏污垢，可把髮菜浸清洗後，將鬆菜左右搣開，取出污垢。

3. 只需把蒜子炸到面層金黃色便可，因隨後它會跟瑤柱一起蒸，若之前炸得太長時間，蒸完後會易爛，影響外觀。

全文及處理瑤柱、髮菜、蒜子詳情：酒店大廚教發財多子瑤柱甫 自煮團年開年飯零難度

4. 栗子炆雞煲仔菜【點擊睇片】

冷鋒殺到！吃一煲熱辣辣的煲仔菜可添上幾分暖意。煲仔菜款式多，請來砂煲兄弟餐廳行政總廚劉慶安師傅，教大家做一煲簡單的栗子炆雞煲仔菜。先去片

需時：18分鐘

難度：2

材料（4人分量） 雞肉/雞髀肉 半磅 栗子 2/3磅 蒜頭 1至2粒 薑片 2至3片 蔥 少許 蠔油 1湯匙 罐頭雞湯/水 1碗

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做法：

1.下油，燒熱鑊，落雞肉煎，約煎3分鐘。

2. 順序加蒜頭、薑片、蔥、栗子、蠔油及上湯。

3. 炆至汁慢慢收乾，大約15分鐘，便可舀起放入煲仔內，便完成，可以上枱。

小貼士：

1. 建議買已去殼的栗子，在處理上會較為方便。

2. 雞肉要炆大約15分鐘，故宜用較嫩滑的雞髀肉，炆好後都不覺嚡口。

3. 如果想更惹味，在炆煮時可用上罐頭雞湯，若想清淡一點，可以用水炆煮。

全文：大廚教煮栗子炆雞煲仔菜 用雞髀肉炆最嫩滑

5. 鮮沙薑煎焗鮑魚【點擊睇片】

許多新手主婦表示，鮑魚好難洗，就算見街市的鮑魚新鮮都不會買。沙田凱悅酒店中菜廳沙田18主廚何振雄師傅教製作鮮沙薑煎焗鮑魚，配料、做法簡單，味道香口。許多人會直接用牙刷生擦鮑魚，但原來會令鮑魚收縮，肉質會變韌不好吃，為此何師傅教大家正確的洗鮑魚方法。

需時：30分鐘

難度：1

▲ 鮮沙薑煎焗鮑魚。(曾有為攝)

材料（3-4人份) 分量 鮑魚（去殼） 8隻 蔥白（切段） 80克 鮮沙薑（去皮切細粒） 30克 蒜蓉 5克 鹽 適量 糖 適量 老抽 適量

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做法：

1. 先把鮑魚走油或煎至八成熟，撈起備用；

2. 跟著爆香蔥白段、鮮沙薑粒和蒜蓉，

3. 炒香後便可以加入煎好的鮑魚，整個過程用大火炒，

4. 然後下適量的鹽、糖和少許老抽上色，再快手炒一會，就可以上碟了。

全文：大廚教煮鮮沙薑煎焗鮑魚 惹味關鍵在於先煎再炒

全文：酒店主廚教清洗鮑魚 牙刷擦生鮑魚令肉質變韌 【點擊睇片】



6.惹味泰式香茅蒜薑蝦

TOPick請來曾任海洋公園Ginger Grill（爐炭燒）餐廳助理主廚連岷禮，教大家製作一個簡單的泰國菜—香茅蒜薑蝦，只需約10分鐘便完成，快捷又方便。

需時：10分鐘

難度：2

材料 分量 大頭蝦 360克 蒜頭（切粒） 20克 炸蒜粒 少量 生粉 少量 薑 20克 鹽 少量 香茅 20克 新鮮胡椒粒 25克 檸檬葉 少量 蝦頭油 少量 指天椒 少量

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做法：

1. 蒜頭及薑切粒、香茅切絲，備用。

2. 大頭蝦去腸，剪去鬚和蝦腳，洗淨抹乾水份。

3. 蝦用鹽醃，再加入生粉拌勻。

4. 用中火把大頭蝦半煎炸至金黃色，大約1.5分鐘，可盛起備用。

5. 把香茅、胡椒粒及檸檬葉，用油炸好後取起。

6. 把蒜粒及薑粒先炒香，再加入蝦頭油，隨後再下炸蒜粒。

7. 落指天椒，再放回大頭蝦、香茅、胡椒粒及檸檬葉回鑊，炒至蒜粒均勻鋪在蝦身上，便完成。

小貼士：

1. 蝦頭油可以豆瓣醬代替。

2. 處理大頭蝦在半煎炸前，宜在蝦身上鋪上一層生粉，這樣可避免蝦膏流失。蝦身必需要抹乾，否則當下油煎炸時，遇水份便會有油彈出，容易燙傷

3.香茅宜要切絲，因它較硬身，幼絲較易入口，而且炸香後很脆口，十分惹味。先把大頭蝦半煎炸，然後把油留下，用一個隔篩隔走蝦留下來的沉澱物，便可重用來炸香茅等配料，便不需再用額外的食油。

4. 用上生熟蒜添滋味，由於熟蒜已熟，故要再最後再落，否則很容易燶，影響味道，如想方便亦可到超市或雜貨店買已包裝好的炸蒜。

全文：大廚教煮惹味泰式香茅蒜薑蝦 要保存甘香蝦膏有一個秘訣

7. 竹報平安（竹笙蘆笋卷）

醫管局營養師顧向慧推介一道「竹報平安」，菜式含高纖食材，如每100克竹笙（乾）含21克膳食纖維，而每100克蘆筍亦含2克。

需時：15分鐘

難度：1

材料（6人份） 分量 竹笙 12件 蘆筍 12條 紅蘿蔔 1條 豆腐乾 4件 蠔油 2湯匙 生抽 適量 麻油 1/2茶匙 適量胡椒粉、生粉（溶於20毫升水） 1湯匙

▲ 竹報平安（竹笙蘆笋卷）食譜。（相片來源：經濟日報資料相片）

做法：

1. 將蘆筍、紅蘿蔔及豆腐乾切成小段釀入竹笙。

2. 用中火隔水蒸 6至8分鐘

3. 把調味料煮成汁，淋上菜式便完成，可以上枱。

8. 財源廣進（雙蔬雲耳百合炒帶子）

醫管局營養師顧向慧亦推介另一款高纖之選「財源廣進」（雙蔬雲耳百合炒帶子），每100克雲耳含70克膳食纖維，每100克蜜糖豆及西蘭花亦分別含2.2克及2.4克，且菜式肉類比例少，令人可有更多空間進食蔬菜。

需時：20分鐘

難度：1

材料（6人份） 分量 鮮百合 1個 雲耳（乾） 30克 帶子 12件 蜜糖豆 400克 西蘭花 400克 蒜頭 2小瓣 蠔油 1湯匙鹽 鹽、糖及胡椒粉少許 少許

▲ 財源廣進（雙蔬雲耳百合炒帶子）食譜。（相片來源：經濟日報資料相片）

做法：

1. 先炒香蒜頭，加入帶子炒勻。

2. 再加入西蘭花、蜜糖豆、鮮百合。

3. 所有材料加入蠔油、糖及胡椒粉炒勻。

甜品

9. 桃膠燉雪梨 【點擊睇片】

桃膠本身無味，所以用桃膠來做鹹甜食皆宜。好趁現在天氣乾燥，將滋潤的桃膠配原個雪梨燉煮，雙重滋潤。TOPick請來曾為雲來軒董事兼行政總廚黃亞保，教大家做冰糖桃膠燉原個雪梨。黃師傅笑說用原個雪梨來燉桃膠，賣相賞心悅目，而且又不難弄，用來宴客一定會拍爛手掌；做給家人吃則感覺無比暖心，何樂而不為！

需時：1.5小時

難度：2

材料（1人份） 分量 雪梨 1個 桃膠（已浸一晚） 60克 水 200毫升 冰糖 20克 杞子 幾粒 薄荷葉 隨意

做法：

1. 把雪梨削皮並切去雪梨的尾部

2. 用薯仔刨或小匙羹刮去內裏的芯和肉，記得不要穿底

3. 水是燉盅的一半，把冰糖和雪梨放入燉盅

4. 大火蒸燉雪梨1.5小時完成

5. 取出雪梨後，切去雪梨的頭和尾部

6. 將雪梨放到另一碟備用

7. 並將桃膠放到剩餘梨水內再煲

8. 桃膠滾起取出並放到雪梨中央

9. 將熱冰糖水倒入，隨意灑上杞子和薄荷葉伴碟。

小貼士：

1. 被切去的雪梨頭和尾部可以切粒吃，不要浪費。

2. 家裏自煮，想慳時間和火力的話，可把雪梨切粒燉，需時約30分鐘，而桃膠就可以在最後10分鐘倒入一起燉便成。

3.雪梨只需先刮走中間芯的部分，保留頂上的原蒂，因為原個雪梨燉，可避免雪梨收縮。

全文：「平民燕窩」桃膠有助排便美顏 大廚教桃膠燉雪梨

10. 朱古力心太軟蛋糕【點擊睇片】

心太軟，法文名字叫Fondant au Chocolat，解作融化了的朱古力。在香脆的朱古力蛋糕外層上劃下那一刀，暖呼呼的半液態狀朱古力就從中心一瀉而出，這一幕對於忠實甜品控來說，絕對是無懈可擊。TOPick請來曾任香港W酒店的糕點總廚Chef Baptiste Villefranque分享食譜。

▲ 心太軟簡單易做，只需焗約 6 分鐘便能品嘗到外脆內軟的美味甜點。（湯炳強攝）

需時：10分鐘

難度：1

材料（6人份） 分量 66% Caraibe黑朱古力 100克 無鹽牛油 100克 可可粉 10克 雞蛋 2隻 糖 70克 麵粉 50克 泡打粉 半茶匙 8厘米錫紙焗杯 6隻

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做法︰

1. 將朱古力及牛油倒入大碗中，放在一個裝至半滿水的小鍋上，用細火慢慢將朱古力坐溶。

2. 當朱古力及牛油開始溶化時，完全拌勻後離火，備用。

3. 將雞蛋打入另一個大碗中，先加入一半分量的糖，用打蛋器拌勻。

4. 當蛋糊變淡色時，再加入剩下的糖拌勻。

5. 完成後，先將三分一的朱古力漿倒入糊中，拌勻後再將混合物倒回餘下的朱古力漿內。

6. 加入麵粉、可可粉及泡打粉，輕輕拌勻直至所有粉粒都溶化。

7. 將牛油均勻塗抹在焗杯內，並塗滿可可粉，將多餘的可可粉倒出。

8. 用匙羹將朱古力漿注入焗杯內，約四分之三滿。

9. 放入已預熱至攝氏210度的焗爐，焗約6至8分鐘。

10. 取出翻轉脫模，撒上可可粉，可隨意伴生果或雪糕吃。

小貼士：

1. 切勿將朱古力直接煮溶，要隔水坐熱，否則很易燶；而坐熱朱古力時，火亦不能過猛，因太熱會令朱古力油脂分解，失去光澤。

2. 牛油要預先從雪櫃拿出放室溫擺放，令坐熱時較易溶化。

3. 於第5個步驟時，如直接將剛煮溶的朱古力漿倒入蛋糊中，其高溫可令蛋糊熟透，令烘焗失敗。

4.如心太軟不用脫模吃，可省略塗可可粉步驟。

全文：五星級酒店糕餅廚教簡易烘焙 6分鐘焗出香濃流心朱古力心太軟蛋糕

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責任編輯：黃諾韶